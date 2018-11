El Bachillerato de Artes rechaza la violencia machista con carteles Autoras de los carteles junto a la concejala de Igualdad. / MARIETA El Instituto Menéndez Pidal inaugura una muestra de la que saldrá la imagen del 25-N del próximo año YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Martes, 27 noviembre 2018, 01:31

El alumnado de Bachillerato Artístico del Menéndez Pidal presentó ayer sus carteles entre los que se elegirá el que servirá para anunciar los actos del próximo año del Día Internacional contra la Violencia de Género en Avilés, el 25 de noviembre. Al concurso se presentaron veintiséis obras con mensajes muy claros dirigidos a la mujer, al maltratador y también a quienes se encuentran a su alrededor.

Frases como: «No te calles», «Abre los ojos, denúncialo» o «El silencio no te va a ayudar» tienen como clara receptora la víctima de malos tratos; pero otras como: «No mires, actúa» van dirigidas a familiares y amigos; e incluso alguna va directamente al maltratador: «No me conviertas en un fantasma» o «No te alimentes de su miedo»; y a ellas se suman otras más: «La violencia es el último refugio del incompetente», «En el centro de la no violencia se alza el principio del amor» o «La educación es la vacuna contra la violencia de género».

Todas forman parte de un discurso en cada uno de los carteles ideado por los estudiantes en el que la imagen tiene siempre una razón de ser. Algunas de las autoras explicaron ante el jurado, la concejala de Igualdad, Raquel Ruiz, y sus profesores cómo llegaron al trabajo final presentado ayer en el Instituto Menéndez Pidal en forma de exposición. Malena Ruiz, por ejemplo, utilizó en su cartel una frase que se oye habitualmente por parte de los maltratadores, su amor por la mujer contra la que usan la violencia, ella en su cartel lo deja claro una mujer muerta y él pregunta: «¿Es tarde para decir te quiero?».

Virginia Iglesias representó con su puño el poder de la mujer y Paloma Argudín unió en imagen y texto de forma muy explícita su idea de que «el hombre no debe devorar la energía de la mujer». Su cartel era una muñeca Barbie amordazada sobre un plato y al lado los cubiertos, su mensaje: «No te alimentes de su miedo». Mientras que Marina Alonso simbolizó la violencia psicológica con unos hilos atados a los brazos de una mujer. «Esa violencia que no se ve, casi imperceptible como los hilos, pero que está ahí», explicó.

Aris Galán, Elisa Fernández, María Sande o Senén Carreño fueron otros de los estudiantes que explicaron sus carteles. El Instituto Menéndez Pidal los mantendrá expuestos los próximos meses y estudia utilizarlos como calendario como ya hizo hace varios cursos.