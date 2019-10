Una bailarina contra la adversidad Teresa Tessier Fernández se apoya sobre la barra de su academia. / MARIETA Teresa Tessier Fernández Con trece años se marchó a Madrid y con dieciséis a Cannes en busca de un sueño que consiguió, pero que fue efímero C. DEL RÍO Domingo, 13 octubre 2019, 01:53

Su más reciente lesión le impide levantar la pierna más allá de los noventa grados, aunque eso no es impedimento para seguir disfrutando de la danza mientras se ve reflejada en el espejo. No es narcisismo, sino la contemplación de sus alumnas, esas chicas en las que ve la misma pasión por la danza que ella aún conserva y destellos de ambición por un arte por el que Teresa Tessier Fernández apostó con decisión a los trece años. Se marchó a Madrid y después a París hasta que el tendón de Aquiles abortó su carrera como bailarina.

Avilesina de nacimiento en un año no revelado («a veces hasta me equivoco con mi edad a base de mentir sobre ella», confiesa entre risas), es profesora de danza gracias a su determinación y amor por esta disciplina y al apoyo sin condiciones de sus padres. Porque Teresa Tessier quizás no habría sido bailarina por mucho que ella hubiera querido de haber nacido en otra familia con menos sensibilidad artística. Y posibles, claro. Hija de Enrique Tessier, que fue director del Museo Arqueológico de Asturias y colaborador de LA VOZ DE AVILÉS, y de Amelia Fernández Ovies, cofundadora y directora de la añorada escuela infantil Temis, en su hogar había un caldo de cultivo propicio. La educación artística complementaria a la que pudiera recibirse en la escuela era obligatoria. Baile, pintura, música o teatro, lo que quisieran, pero algo.

Teresa, la segunda de cuatro hermanos (tres mujeres y un varón), se recuerda balanceando sus piernas, que por aquel entonces no llegaban desde el asiento al suelo, en los conciertos de la Sociedad Filarmónica o en exposiciones con el resto de su familia. A pesar de haber recibido clases de música y pintura, a ella lo que le enganchó fue la danza. Tanto como para apostar por ella siendo una adolescente. Como toda su generación, recibió clases de Catherine Rezard, y se examinaba por libre en la Real Escuela de Arte Dramático y Danza, en Madrid (hoy, el Conservatorio). Tanto repetía que ella quería ser bailarina, que sus padres se lo creyeron aún viniendo de una cría de diez años y decidieron evaluar sus posibilidades. Sin que ella lo supiera, le ofrecieron un cursillo de una semana de duración con un bailarín en Madrid. En realidad, le habían pedido que les dijera si tenía aptitudes reales para dedicarse a la danza y apoyar o no un sueño del que habrían tenido que despertarla si el profesional en cuestión se lo hubiera aconsejado. Pero no, les dijo que sí, que Teresa Tessier podía dedicarse profesionalmente a la danza. Y ciertamente no se equivocó.

Con trece años, sus padres la enviaron a estudiar a Madrid bajo la tutela de Alain Baldini, que había sido bailarín de la Ópera de París y con quien tuvo la oportunidad de debutar como bailarina en Avilés. Fue en la representación de 'Giselle', un 9 de diciembre de 1977 en el Teatro Almirante. El primer día que pasó en el colegio mayor lloró lo que no estaba escrito. Eran trece añitos y a pesar de que iba a estar arropada, echaba de menos el calor de una familia unida como una piña. Consciente de que era una oportunidad única, Teresa exprimió al máximo los tres años que vivió en Madrid, formándose y absorbiendo las enseñanzas de bailarinas como Carmen Roche y María de Ávila, entre otras.

De Madrid a Francia

A los dieciséis, Teresa dio el salto a Francia. Su primer contacto con el país vecino había sido de la mano de su profesor Baldini, con el que asistió en París a su primer ballet con una orquesta en directo que la atrapó definitivamente. Nunca había tenido dudas de su camino, pero aquel espectáculo confirmaba sus aspiraciones. Quería dedicarse a aquello aunque exigiera, como sabía que exigía, muchas horas de entrenamiento, voluntad, disciplina, coraje y madurez porque los reveses a lo largo de una carrera suelen ser más que los éxitos.

Se matriculó en el Centro Internacional de Danza Rosella Hightower, en Cannes, en el que impartían asignaturas que aún no se enseñaban en España: música, historia del arte, danza, anatomía, mimo, jazz, contemporáneo, carácter, danza terapéutica, historia del billete y análisis musical, entre otras. Estuvo cinco años en el centro hasta que la vio un coreógrafo que l ofreció bailar en su compañía de Danza en Toulon.

Junto con otra chica italiana, eran las únicas no francesas, pero eso no fue impedimento para entrar a formar parte de otra gran familia. Y eso que los comienzos exigieron un esfuerzo extra porque cuando ella llegó ya llevaban tiempo trabajando en una coreografía. A pesar de haber participado en otros proyectos, esta compañía fue la que le brindó su primer trabajo estable y profesional como bailarina que se rompió definitivamente a la vez que el tendón de Aquiles. Por este mecanismo de supervivencia que tiene el cerebro, ahora solo queda un recuerdo muy tamizado por la madurez de la edad. Pero fue doloroso. Tantos años de sacrificio, tanta ilusión sobre todo, para nada. O, al menos, así lo sintió ella.

El duelo duró lo mismo que el peregrinaje por distintos especialistas médicos, antes de que le diera tiempo a lamentarse de su mala suerte y pensar en un reciclaje, le ofrecieron dar clase en el Instituto de Teatro y Artes Escénicas de Gijón. Uno de los docentes, que había sido miembro de un tribunal que le había concedido una beca para estudiar en el extranjero, se enteró de que estaba en Asturias tras lo ocurrido y pensó que había que aprovechar su bagaje profesional. Teresa descubrió, entonces, lo mucho que también le gustaba la enseñanza. Nunca lo había pensado, tan centrada que estaba en lo suyo, pero lo cierto es que ahora no sabría decir qué hay mejor que enseñar a los demás todo lo que tú sabes y verlos crecer tras apropiarse de esos conocimientos.

Metida ya en el mundillo de la enseñanza, Teresa comenzó a dar clases extraescolares en colegios como El Quirinal, el Palacio Valdés o el Paula Frassinetti hasta que pudo, por fin, abrir su propio centro de enseñanza. Es en él en el que se ve reflejada en el espejo, en esas chicas que, como ella, sueñan con bailar y triunfar sobre el escenario.