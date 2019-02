Las baladas en acústico de Diego Vasallo suenan por primera vez en Avilés Diego Vasallo durante su actuación de ayer en Avilés. / OMAR ANTUÑA C. R. Sábado, 16 febrero 2019, 07:00

Era un primero un tercio y luego la mitad de Duncan Dhu y como tal es recordado por el gran público a pesar de que el dúo dejó de publicar hace 21 años. Desde entonces, Diego Vasallo no había actuado nunca en Asturias. Ayer saldó su deuda en la Sala Santa Cecilia, que abrió sus puertas a amantes de la música y nostálgicos de temas como 'Cien gaviotas' que, sin embargo, no tuvieron cabida en un repertorio en el que el cantautor presentó los temas de su último trabajo, 'Baladas para un autorretrato' (2016), además de otras composiciones anteriores. Canciones como 'Ruido en el desierto', 'Que todo se pare' o 'Mapas en el hielo' se mezclaron con otros como 'La vida mata', 'Perlas falsas' o 'Canciones que no hablan de amor'.

En un concierto semiacústico, Diego Vasallo se desnudó ante su público con «un viaje por los alrededores de mis días, una mirada a mis patios traseros, hacia las regiones boscosas de las cavidades de la conciencia y la memoria, de los afectos y los olvidos».