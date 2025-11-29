El baloncesto rinde homenaje a Samu Esteban Poncela Sus compañeros del ADBA-Sanfer y del Enrique Alonso depositan claveles blancos delante de su camiseta antes del partido entre el ABDA-Sanfer y Robles-Lleida

Fernando Del Busto Avilés Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:11 Comenta Compartir

El fuerte aplauso que ha sonado esta tarde en la pista central del Complejo Deportivo Avilés ha canalizado las emociones vividas por la familia del Adba Sanfer después de que el niño de 12 años, Samuel Esteban Poncela, 'Samu' falleciese el pasado martes de manera súbita. «Llevo en el baloncesto desde 1987 y esta ha sido la semana más horrible de todas», expresaba María José Ondina, presidenta del ADBA-Sanfer.

El homenaje fue tan sencillo como emotivo, aprovechando el partido oficial entre el ADBA-Sanfer en el Robles-Lleida de la Liga Femenina 2. Una vez presentados los equipos, salieron a la pista los compañeros de Samu, tanto del San Fernando como integrantes del equipo del Enrique Alonso, donde había jugado hasta el curso pasado, depositando un clavel blanco delante de su camiseta. Delante de la mesa un cartel aseveraba: «Siempre con nosotros». Después del minuto de silencio, la ovación del pabellón fue el gran abrazo de los asistentes a los familiares del deportista que acudieron al homenaje.

«Lo superaremos con el corazón»

«En el ABDA somos una familia y lo vamos a superar todos unidos, apoyándonos unos a otros y con el corazón», aseguraba minutos antes del homenaje María Piñera, coordinadora del ABDA-Sanfer que, como todos los entrenadores, lucía un crespón negró. Piñera recordaba esta tarde a 'Samu' como «un niño muy feliz, alegre y que disfrutaba con el baloncesto y sus compañeros». Piñera explicó que en estos momentos desde el club se arropaba tanto a la familia como a los compañeros del joven. «Vamos a seguir adelante por él. Son niños y en algunos momentos son ellos los que tiran de nosotros».

María Jesús Ondina mostraba su confianza en los valores del deporte para superar la actual situación. Recordó que el club había contado con el apoyo de un psicólogo para apoyar a los menores. «El deporte es alegría, esto es algo que nunca debería haber pasado. Es horrible», concluyó.