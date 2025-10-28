La Banda de Música ambienta la Noche de Todos los Santos en Avilés
C. R.
Martes, 28 de octubre 2025, 19:00
Con motivo de la festividad de Todos los Santos, el Centro de Interpretación del Cementerio de La Carriona celebra tres visitas guiadas gratuitas, para las que es necesario reserva, y un concierto de la Banda de Música de Avilés que, dirigida por Iván Rodríguez, interpretará un repertorio escogido para la ocasión, como 'Cinema Paraíso', de Ennio Morricone, o un popurrí de Michael Jackson. En caso de lluvia se realizará en el interior del centro de interpretación.
Las visitas guiadas nocturnas se realizarán el jueves día 30 (19 horas) y el viernes 31 (20 horas) y la diurna el mismo día 31, a las 12.
La inscripción en las actividades se podrá realizar tanto en el propio Centro de Interpretación del Cementerio como en el Museo de la Historia presencialmente o por teléfono (985 54 19 39 - 985 56 55 12) o a través del correo electrónico (museodeaviles@aviles.es). Para las visitas guiadas el límite de plazas es de 50 personas.