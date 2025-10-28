El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un concierto de la Banda de Música de Avilés, en el entorno de la capilla. OMAR ANTUÑA

La Banda de Música ambienta la Noche de Todos los Santos en Avilés

Las visitas guiadas nocturnas se realizarán el jueves día 30 (19 horas) y el viernes 31 (20 horas) y la diurna el mismo día 31, a las 12

C. R.

Martes, 28 de octubre 2025, 19:00

Comenta

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, el Centro de Interpretación del Cementerio de La Carriona celebra tres visitas guiadas gratuitas, para las que es necesario reserva, y un concierto de la Banda de Música de Avilés que, dirigida por Iván Rodríguez, interpretará un repertorio escogido para la ocasión, como 'Cinema Paraíso', de Ennio Morricone, o un popurrí de Michael Jackson. En caso de lluvia se realizará en el interior del centro de interpretación.

Las visitas guiadas nocturnas se realizarán el jueves día 30 (19 horas) y el viernes 31 (20 horas) y la diurna el mismo día 31, a las 12.

La inscripción en las actividades se podrá realizar tanto en el propio Centro de Interpretación del Cementerio como en el Museo de la Historia presencialmente o por teléfono (985 54 19 39 - 985 56 55 12) o a través del correo electrónico (museodeaviles@aviles.es). Para las visitas guiadas el límite de plazas es de 50 personas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  3. 3 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  4. 4 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  5. 5 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  6. 6 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  7. 7 Amazon planea despedir hasta 30.000 empleados corporativos en su mayor recorte desde 2022
  8. 8 Unidad vecinal en Barredos para despedir a Cristino Prendes: «Nos duele en el corazón haberle perdido»
  9. 9

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  10. 10 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Banda de Música ambienta la Noche de Todos los Santos en Avilés

La Banda de Música ambienta la Noche de Todos los Santos en Avilés