La Banda de Música ambienta la Noche de Todos los Santos en Avilés Las visitas guiadas nocturnas se realizarán el jueves día 30 (19 horas) y el viernes 31 (20 horas) y la diurna el mismo día 31, a las 12

Un concierto de la Banda de Música de Avilés, en el entorno de la capilla.

C. R. Martes, 28 de octubre 2025, 19:00 Comenta Compartir

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, el Centro de Interpretación del Cementerio de La Carriona celebra tres visitas guiadas gratuitas, para las que es necesario reserva, y un concierto de la Banda de Música de Avilés que, dirigida por Iván Rodríguez, interpretará un repertorio escogido para la ocasión, como 'Cinema Paraíso', de Ennio Morricone, o un popurrí de Michael Jackson. En caso de lluvia se realizará en el interior del centro de interpretación.

Las visitas guiadas nocturnas se realizarán el jueves día 30 (19 horas) y el viernes 31 (20 horas) y la diurna el mismo día 31, a las 12.

La inscripción en las actividades se podrá realizar tanto en el propio Centro de Interpretación del Cementerio como en el Museo de la Historia presencialmente o por teléfono (985 54 19 39 - 985 56 55 12) o a través del correo electrónico (museodeaviles@aviles.es). Para las visitas guiadas el límite de plazas es de 50 personas.