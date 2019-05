La Banda de Música de Avilés inicia las pruebas para elegir nuevo director Pablo Moras dirigirá un concierto que incluirá tanto clásicos como 'Suspiros de España' a piezas como 'Queen in concert' C. R. AVILÉS. Viernes, 3 mayo 2019, 00:32

La Banda de Música de Avilés comenzará el domingo, Día de la Madre, en el parque de Ferrera su ciclo anual de conciertos en los quioscos de la música. Pablo Moras dirigirá un concierto que la banda lleva ensayando y preparando desde marzo.

Según ha trasladado la formación, el concierto incluirá desde pasodobles como 'Suspiros de España' o zarzuelas como 'La leyenda del beso' a obras más modernas como 'John Williams in concert', 'Queen in concert' u otras de más reciente incorporación al repertorio como el musical 'Hello, Dolly'. Además, en la actuación del domingo, se estrenará una nueva obra.

Pablo Moras es uno de los tres músicos que aspira a dirigir a la banda de música y, en calidad de candidato, estará al frente de la batuta en este primer concierto. Los otros dos aspirantes harán lo propio en los sucesivos, tal y como esta acordó en su asamblea general. Moras es un compositor ovetense, además de clarinetista y musicólogo, que actualmente dirige a la Capilla Polifónica de su ciudad. Elba Rodal, clarinetista y estudiante del grado superior de Dirección en el Conservatorio de Oviedo, dirigirá el primer concierto del verano, a mediados de julio, y el clarinetista avilesino José Manuel Teixeira se pondrá al frente para las fiestas de San Agustín.