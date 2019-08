La Banda de Música de Avilés regresa al parque de Ferrera

El próximo domingo, día 11 de agosto, el quiosco de la música del parque de Ferrera se volverá a llenar de ambiente y ritmo con una nueva actuación de la Banda de Música de Avilés, que ofrecerá cuatro conciertos consecutivos al aire libre desde las doce y media de la mañana.

En un primer momento estaba previsto que este evento musical se desarrollase en el parque del Muelle, pero al coincidir con el Festival de La Grapa se ha decidido mover al Ferrera, otro lugar de lujo en el que disfrutar de la música en una mañana de verano.

A la batuta estará el director José Manuel Teixeira Álvarez, que lleva más de un mes preparando esta actuación con la banda y cuenta con un repertorio lleno de obras nuevas y variadas que podrán gustar a todo tipo de públicos y todas las edades. Los amantes del pasodoble podrán disfrutar de 'La Primitiva', que compartirá repertorio con temas de la banda británica Queen, como 'Don't stop me now', arreglado por Paul Murtha. También tendrán un espacio temas como 'Pacific Dreams', de Jacob de Hann, o la conocida 'The Last of the Mohicans', obra de Trevor Jones y Randy Edelman, entre otros temas.