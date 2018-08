La música hermana a Avilés y Pravia La Banda de Música de Avilés, ayer esperando a los pravianos en El Parche. / PATRICIA BREGÓN Fiestas de San Agustín El público llenó ayer la plaza de España para disfrutar del concierto que ofrecieron las bandas de música de ambos concejos EVA FANJUL AVILÉS. Domingo, 26 agosto 2018, 02:10

La plaza de España se llenó de público para disfrutar del concierto del cuarto hermanamiento musical local, que protagonizaron las bandas de música de Pravia y de Avilés, ayer al mediodía. «Estamos muy contentos porque este año queríamos que fuese con una banda asturiana por primera vez y la de Pravia está muy vinculada a nosotros históricamente, es perfecto», aseguró el director de la banda de Música de Avilés, Daniel Santos.

A modo de preludio, desde las 12.30 del mediodía las dos formaciones fueron animando el centro de la ciudad con un pasacalles. A partir de la una de la tarde, la Banda de Pravia abrió el recital en El Parche. Después, durante más de un hora las dos bandas ofrecieron desde versiones de los británicos Queen, a piezas del tradicionales como el 'Concierto de Aranjuez' o un recopilatorio de éxitos de los años setenta.

Bajo la batuta del avilesino Tino Cuesta, la banda praviana abrió el recital y sorprendió a los presentes con un repertorio de cuatro temas de lo más variopinto. El primero de ellos, titulado 'Can you dig it?', perteneciente a la banda sonora original de la película de ciencia ficción 'Iroman'. La formación también cautivó al público con su peculiar interpretación a golpe de máquina de escribir, de la obra homónima de Leroy Anderson. El director Tino Cuesta aseguró que fue «un orgullo compartir este concierto con los compañeros de Avilés». Cuesta destacó además la importante labor que realizan los integrantes de las bandas, «gente entregada y apasionada de la música en unos momentos difíciles en los que todos están siempre ocupados con estudios o trabajo».

La banda de música de Avilés interpretó temas de Queen, Agustín Lara o la muñeira 'Tormaleo', acompañada por la banda de gaitas Villa de Avilés, un tema que arrancó un gran ovación del público.