«Los bares tienen que cerrar porque los trabajadores de Alcoa ya no van a tomar nada» Faustino González prepara el terreno de su huerto para sembrar productos de temporada. / FOTOS: MARIETA La parroquia de Laviana ha pasado de 3.000 vecinos a 600 y se siente «olvidada» por la administración | El vecindario se muestra escéptico sobre su futuro a pesar del nuevo museo del puerto y el proyecto de reforma de la depuradora de Maqua ALEJANDRO L. JAMBRINA ZELUÁN. Lunes, 6 mayo 2019, 01:46

A caballo entre los concejos de Gozón y Avilés se encuentra la parroquia de Laviana, un espacio singular ubicado en el extremo oriental de la ría de Avilés y desconocido para muchos. En su día llegó a tener un poblado con más de 3.000 vecinos pero ahora a penas alcanza los seiscientos y reconocen que se sienten muy olvidados. Lo viven desde hace tiempo, pero en los últimos meses, desde que se anunciase el cierre de la planta de Alcoa la desazón es mayor. «No solo nos afecta el hecho de que muchos vecinos trabajamos actualmente en Alcoa, también ha afectado a negocios como los bares de la zona que están teniendo que cerrar porque los trabajadores ya no van a comer o tomar algo en sus descansos», lamenta Agustín García, presidente del colectivo vecinal Enlaze, que hace años que lucha por reivindicar el potencial de su parroquia y denunciar una serie de problemáticas con las que tienen que convivir cada día, desde los malos olores que provienen de la depuradora de Maqua a las inundaciones o las trabas que les pone Costas.

«Este es un territorio olvidado, pero somos un punto de unión en el que conviven industria, agricultura, zona urbana y rural», sostiene García. La parroquia de Laviana reúne los pueblos de Zeluán, Nieva, Endasa y Campo de la Iglesia y alberga el monumento Natural de la ensenada de Lloredo y la charca de Zeluán, un espacio natural donde se llegan a reunir más de 30.000 aves migratorias. Estos espacio se conjugan con algunas de las industrias más importantes de la comarca como los astilleros Ría de Avilés y Aleastur, además de Alcoa.

La ilusión, no obstante, es lo último que pierden los vecinos de Laviana, que han vuelto a presentar su candidatura a Pueblo Ejemplar, «para vender las bondades de nuestros pueblos, el potencial de este paraje y demostrar el importante movimiento asociativo de esta zona». Un ejemplo son las Jornadas Culturales que empezaron el pasado viernes y durarán todo el mes de mayo o el proyecto de recuperación de las marquesinas de autobús para trazar una ruta peatonal a través de ellas, en el que colabora la artista local Mónica Solar.

Pero solo de ilusión no se puede vivir y si la parroquia no crece se debe, según los vecinos, a los innumerables problemas que desde hace años denuncian. Son la población más cercana a la depuradora de Maqua, un hecho que les ha supuesto numerosos problemas ambientales con los que conviven desde que entró en funcionamiento en 2004. Según ellos, «la depuradora incumple las normativas europeas, pues no depura las aguas de la comarca acorde a la catalogación que tienen las aguas del Mar Cantábrico. Además, las vierte indebidamente depuradas a la playa de Xagó, una de las joyas del concejo», lamentan. Los malos olores son algo con lo que han tenido que aprender a convivir y también con el miedo, «pues ha habido captación en múltiples ocasiones de gases perjudiciales para la salud y el medio ambiente», argumenta Francisco Muñiz.

Está prevista una remodelación de esta instalación, con un presupuesto estimado de cuatro millones de euros sufragados por la Unión Europea. Ante esta noticia, los vecinos exigen que se aclaren los plazos y que durante el tiempo que duren las obras «se tomen las medidas necesarias para asegurarnos que las poblaciones de los alrededores no correrán riesgos».

Los propios vecinos acudieron el pasado año al Parlamento Europeo, junto a la plataforma Asturias por un aire sano, para denunciar esta problemática. También solicitan que se realicen las obras necesarias para dotar de saneamiento a todas las viviendas de la parroquia, que quedaron excluidas cuando se construyó la depuradora. «Nos habían prometido que lo harían, de hecho puso como condición para construir la depuradora pero no se ha cumplido y hay muchos vecinos que lo sufren», aseguran.

El hecho de vivir tan cerca de la desembocadura de la ría es un privilegio, pero también ha sido una condena para la parroquia. Los vecinos denuncian que los protocolos respecto al deslinde de costas no se han hecho correctamente y que hay varias viviendas de Zeluán cortadas por la linea de servidumbre de tránsito. Varios terrenos comprados como suelo industrial, pues formaban parte del polígono de Maqua, ahora han pasado a ser de dominio público y no se permite hacer obra alguna.

El agua también ha causado estragos mayores en esta parroquia, como las inundaciones que tuvieron lugar en el año 2014. Parte de la franja litoral de la parroquia es el límite del monumento de Lloredo y la charca de Zeluán, que sufren un estado de abandono considerable. «Nosotros solicitamos la retirada de la arena acumulada en las inmediaciones del parque de Zeluán para volver a tener una altura de unos dos metros desde el paseo hasta la arena, y no a ras de acera como está ahora.

Además, se debería construir una escollera de piedra a la altura de la desembocadura del río Vioño dejando una zona de expansión adecuada», explican los vecinos que no han dejado de facilitar propuestas que han sido desechadas. El problemas es que también están afectados por la ley de costas, por lo que la resolución de estos problemas compete a cinco administraciones diferentes. «Por el momento se han llevado a cabo seis proyectos diferentes y todos han fracasado, el agua sigue imponiéndose a la ingeniería».

«Tenemos mucho potencial»

En relación a esta zona de costa, próxima a los astilleros, los vecinos solicitan la construcción de un carril bici y una senda peatonal paralela a la carretera. «Es una pena porque si lo hiciesen así se podría ir andando desde Avilés a Zeluán y de ahí a San Juan, una ruta preciosa desaprovechada», lamenta el presidente de Enlaze. También proponen los vecinos proyectos para dotar de atractivo a la zona, como la rehabilitación de las instalaciones deportivas de San Balandrán. Las antiguas escombreras de Endasa fueron expropiados en su día y vendidas con la idea hacer instalaciones deportivas que estuvieron activas a penas dos años y ahora están abandonadas y sin uso. «Queremos que vuelvan a ser municipales y que sean usadas por los vecinos de toda la comarca», reclaman.

Otro proyecto que está en marcha es la apertura en el mes de septiembre del Centro de Interpretación del Puerto y el Cañón de Avilés en San Juan. Las obras del centro ya están terminadas, a falta de que el Ayuntamiento desarrolle la zona dedicada al Cañón de Avilés, y abrirá sus puertas, en principio, con el inicio del próximo curso escolar, ya que las visitas de colegios será el principal eje de actividad. Y ahí esta el problema para los vecinos de Laviana, «si su uso se limita a visitas escolares, a nosotros no nos sirve de nada. Ha quedad muy bonito pero debe de abrirse al público y necesita una campaña de promoción que lo convierta en un reclamo turístico», añaden.

El resumen es sencillo para los seiscientos vecinos de esta zona. «Tenemos mucho potencial y trabajamos muy activamente junto a las administraciones por darnos a conocer y potenciar nuestras bondades. Pero si no nos ayudan y nos dejan solos frente a tantos problemas, estamos abocados a desaparecer», concluyen.