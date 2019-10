Una barrera contra la basura en La Toba Arantza del Rosal, junto a la barrera protectora instalada en el río Arlós a la altura de La Toba. / OMAR ANTUÑA El colectivo Paxu Verde ha instalado una protección formada por boyas que frena los residuos que flotan en el río Arlós a la altura del parque ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Lunes, 21 octubre 2019, 01:00

Desde la semana pasada el río Arlós se está utilizando para probar una innovadora medida para la reducción de residuos plásticos en sus aguas. Se trata de una cuerda formada por boyas que la asociación local de consumidores conscientes 'Paxu Verde' ha instalado en el río a su paso por Llaranes, concretamente detrás de la escuelina de La Toba.

«Con este sistema conseguimos que las boyas frenen los residuos que floten en el agua y los vaya acumulando para que nosotros podamos recogerlos una vez a la semana, contabilizarlos y clasificarlos debidamente», explica la presidenta del colectivo, Arantza del Rosal. Los miembros de la asociación han instalado junto a la barrera un cartel explicativo en el que solicitan la colaboración ciudadana para que no retiren la cuerda. «La verdad es que el día de la instalación suscitó bastante interés entre los niños y las familias que estaban en el parque y esperamos que siga así», destacan.

Todo surgió a través de la propuesta de Marcos A. N., un vecino de Llaranes que suele pasear por la zona y había detectado que en el río Arlós se acumulaban cada vez más residuos. «Contacté directamente con el Paxu Verde y les propuse esta idea, una iniciativa que sabía que se lleva a cabo en otros países pero en ríos de más envergadura».

Por el momento la barrera de boyas lleva apenas una semana instalada en el río y dado que el caudal no es muy abundante no se están acumulando demasiados plásticos ni desperdicios. «Eso sí, esperamos que cuando empiece a llover aumentará considerablemente el agua y empezará a haber una acumulación mayor», prevén desde el colectivo de consumidores. La Confederación Hidrográfica les ha concedido permiso para poner a prueba este método hasta el próximo 30 de diciembre.

El objetivo de esta iniciativa es que no se queda aquí y desde el Paxu Verde ya han empezado una ronda de contactos con diferentes centros educativos de la zona para llevar a cabo una serie de visitas explicativas y talleres relacionados con la reducción de residuos plásticos. «En realidad esta nueva medida forma parte de una gran campaña que desarrollamos desde hace años junto con otras asociaciones y colectivos de la comarca», comenta Arantza del Rosal, que adelanta que ahora trabajan juntos en varias iniciativas nuevas que se darán a conocer en la próxima Semana Europea de la Prevención de Residuos, que se celebrará entre los días 16 y 24 de noviembre.

«Nuestra principal labor con estos proyectos es informar y concienciar. Ese es el primer paso para que se den los cambios necesarios, que la gente se de cuenta de lo que estamos generando y de que el consumidor tiene una fuerza enorme lo que pasa es que nos acomodamos», lamenta del Rosal.

El Texu Verde también ha aprovechado la iniciativa para hacer un nuevo llamamiento a los organismos municipales, empezando por el Ayuntamiento de Avilés. «Los políticos tienen buena ideas pero al final no las llevan a cabo y no nos queda tiempo. «El cambio climático es la crisis mas grande que tiene la humanidad y los gobiernos tienen que estar implicados, no les queda otra porque de esto depende el futuro de la raza humana», alertan desde la asociación. «Estamos llegando a un punto de no retorno».

La última propuesta que le han hecho al equipo de gobierno municipal es la retirada de los plásticos de un solo uso en eventos como Carnaval o la Comida en la Calle, como plásticos y vasos. «Les entregamos más de 2.500 firmas pero no se ha hecho nada», denuncian. «El voto lo damos los vecinos y debemos exigirles», concluye del Rosal.