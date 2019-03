Los barrios mantendrán el pulso festivo el próximo verano Asistentes a la Comida en la Calle de Villalegre del año pasado. / MARIETA Los cambios en los modelos de organización ayudan a superar algunas de las dificultades en el calendario de las fiestas estivales de la ciudad FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Martes, 5 marzo 2019, 06:45

La ciudad mantendrá su pulso festivo el próximo verano. La apuesta por nuevos modos de organización ha permitido que las asociaciones superen las crecientes dificultades que implica organizar una fiesta popular, aunque también hay renovaciones de directivas que aseguran mantener citas como las fiestas de El Puchero. De ahí el recurso a las comisiones de festejos. Es la respuesta de Versalles para recuperar las fiestas de Covadonga, el tradicional cierre del calendario de verano. Su presidenta, Aida Vázquez, confirma que la comisión ya trabaja en la cita del próximo año.

La primera que se creó fue la Comisión de Festejos de Llaranes (Cofella), que desde hace cinco años asume el reto de poner en marcha San Lorenzo. «Este año volveremos a organizarlas», aseguró ayer Aarón Macías, presidente del colectivo.

Las nuevas directivas, caso de Villalegre, cuentan con el empuje suficiente para sacar adelante el calendario festivo, como es el caso de la Asociación de Vecinos El Marapico, que entre el 7 y el 11 de junio celebrará una nueva edición de El Puchero. Su presidenta, Patricia Leiva, ya se encuentra a punto de concretar la pareja de novios para protagonizar el rito del beso.

Sergio Sanzo, presidente de Jardín de Cantos, asegura que habrá celebraciones en el barrio, aunque es muy probable que este año se trasladen a septiembre. «Tenemos que hablarlo en la directiva, pero la nueva fecha es muy posible», apuntó.

Luis Francisco Fernández, presidente de la Asociación La Atalaya, de San Cristóbal confirma que su directiva trabajará para organizar fiestas. «Nos pondremos ahora, pero la idea es mantenerlas», declaró. Pablo Castañón, secretario de la Asociación de Vecinos Pedro Menéndez, confirma que mantendrán san Nicolás el próximo diciembre, aunque aún falta mucho para concretar el programa.

En duda se encuentran otros barrios, como La Carriona, donde la actual directiva encabezada por José Ania no seguirá. «En abril o mayo debe renovarse el equipo; yo no seguiré, así que al nuevo presidente le corresponde tomar la decisión. Espero que no se pierdan», declaró José Ania.

Convivencia

También hay barrios donde las fiestas se limitarán a encuentros para los vecinos, lejos de las dinámicas de verbenas y otras actividades. Es el caso de La Luz. Manolo Miranda, presidente de la Asociación de Vecinos, avanzó que «el último sábado de junio se celebrará el día del socio, una jornada de convivencia, pero no celebraremos fiestas».

Y es que la complejidad burocrática, el trabajo y el esfuerzo que genera agota a cualquier equipo. En esta situación, la actual directiva apuesta por un modelo diferente para dinamizar el barrio todo el año.

En La Magdalena, se seguirán con la fiesta de la Convivencia de mediados de junio, con un día del socio y un encuentro para todos los vecinos, destacó ayer Pedro Majada, presidente de la Asociación de Vecinos El Polígono. El Quirinal mantendrá su Día del Socio dentro de sus actividades habituales.