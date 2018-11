Beth Hart llena el Teatro Palacio Valdés en el cierre de su minigira por España Imagen de promoción de la cantante. / LVA La cantautora de Estados Unidos presentará en su concierto los temas de su último disco, 'Black Coffee', en el que colabora con Joe Bonamassa S. GONZÁLEZ AVILÉS. Viernes, 9 noviembre 2018, 03:20

El Teatro Palacio Valdés llenará hoy sus butacas para recibir a Beth Hart. La cantautora estadounidense, considerada una de las grandes divas del soul, cierra su minigira por España con este concierto en Avilés, en el que presentará los temas que componen su último trabajo discográfico, 'Black Coffee'.

Las entradas se agotaron, igual que ya sucediera en el Royal Albert Hall de Londres, donde Hart grabó uno de sus álbumes en directo. La estadounidense ha visitado tan solo dos ciudades españolas más, Madrid y Barcelona. Por lo que la oportunidad que tiene el público avilesino será única.

La actuación dará comienzo a las nueve de la noche y a ella llegarán fans de la cantante desde diferentes puntos de España. Se han adquirido entradas, vía telemática, desde Galicia, Castilla y León, Cantabria, Madrid, Bilbao o desde lugares lejanos como Castellón, Málaga o Barcelona. Este concierto tendrá también seguimiento inter- nacional, ya que algunas localidades se han comprado desde Portugal y Francia.

Beth Hart interpretará ante el público del teatro las canciones de 'Black Coffee', que nació de la colaboración con uno de los grandes hombres del blues del momento como es Joe Bonamassa. En este trabajo discográfico hace una recopilación de versiones de grandes del blues y del soul. En él se enmarcan temas como el que le da nombre, en el que su voz se viste de un blues desgarrador, rivalizando de tú a tú con Tina Turner.

También interpretará 'Damn your eyes', de Etta James, o 'Lullaby of the leaves', que lanzó a la fama Ella Fitzgerald. La cantautora estadounidense, nacida en Los Ángeles hace 46 años, lleva más de veinticinco años de carrera y está considerada como una de las grandes voces actuales de la música norteamericana. La han comparado con Edith Piaf por su capacidad para interpretar con la mayor intimidad y también con Aretha Franklin por su torrente de voz.