«La biotecnología permite modificar plantas para que incorporen fármacos» Montaña Cámara | Profesora de Nutrición de la Universidad Complutense «Ya es una realidad. No aún para seres humanos pero si para vacunar a animales salvajes a través de la alimentación»

Profesora titular del departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Complutense de Madrid, Montaña Cámara impartió ayer en La Granda la conferencia de clausura de un ciclo dedicado a la biomedicina, la nutrición y las enfermedades de la pobreza. Su título, 'Globalización y seguridad alimentaria: retos y oportunidades'.

-¿Cuáles son los principales retos?

-La población mundial se ha duplicado en los últimos cincuenta años y la superficie cultivable sigue siendo la misma. Incluso disminuye. Donde antes había huertos ahora hay urbanizaciones. Alimentar a la población mundial no es tanto cuestión de llevar alimentos de un sitio a otro como de buscar cultivos que sean rentables para que se produzcan allá donde se necesiten.

-¿Y las oportunidades?

-La biotecnología nos abre nuevas vías. Permite modificar plantas genéticamente para que, además de tener mayores cantidades de sus propios nutrientes, incorporen otros importantes no solo para la salud, también de interés farmacéutico. Esto ya es una realidad. No aún en seres humanos pero sí para vacunar animales salvajes a través de la alimentación.

-¿Se refiere a alimentos transgénicos?

-La secuencia de los genes se puede modificar para conseguir cultivos más resistentes y productivos. En España se utiliza maíz y soja modificado genéticamente que se destinan para la alimentación de animales. No los consumimos directamente, pero al final los comemos.

-El título de la conferencia también se refiere a la seguridad alimentaria.

-Se basa en dos conceptos, tener alimentos disponibles y que sean sanos y seguros. En España la disponibilidad es algo que no se cuestiona.

-¿Cuáles son los principales errores que cometemos los consumidores en lo que a seguridad se refiere?

-Algunos aspectos fundamentales que hay que seguir son preservar la cadena de frío, evitar la radiación solar directa en los alimentos y no preparar comidas con excesiva antelación ni dejarla al aire libre y sin tapar.

-¿Existen los llamados superalimentos?

-No. Los mejores son los más frescos, los menos procesados. Depender únicamente de unos pocos alimentos no sería bueno. Hay que seguir una dieta variada y equilibrada. Una buena referencia son los colores. Se deben a los compuestos químicos de cada alimento. Por ejemplo, los verdes tienen clorofila, los naranjas vitaminas y los azules y violáceos antioxidante. Así que cuanto más colorido haya en el plato, mejor.

-¿Comer de todo en plato pequeño?

-La famosa frase del doctor Grande Covián sigue en vigor. Cuanto más variada sea la dieta mejor, y no hay que consumir más calorías de las que se gastan. También hay que tener en cuenta que ciertas grasas son saludables y necesarias, y no solo por la energía que aportan. Hay ácidos grasos esenciales para el buen funcionamiento del cerebro. La salud depende en gran medida de nuestra alimentación, y las pequeñas decisiones que tomemos a la hora de seleccionar los alimentos son importantes. Hay que aumentar el consumo de vegetales y de frutas frescas, que además de nutrientes y vitaminas aportan agua, que es muy necesaria, y sobre todo, moverse. Ese es el problema, el sedentarismo. Si ingerimos mucho y gastamos poco, retenemos. La obesidad tiene gran incidencia sobre las principales causas de mortalidad en el mundo desarrollado.

-¿Hay alimentos prohibidos?

-Salvo que sean tóxicos o estén contaminados, no. Lo que también hay que hacer es escuchar a nuestro cuerpo, no a todos nos sienta igual de bien lo mismo.

-Últimamente han surgido dietas que suprimen el gluten.

-Si no se es celiaco y se digiere perfectamente no tiene ningún sentido. El gluten es una proteína, y los alimentos que lo contienen también aportan otros nutrientes. Lo mismo sucede con la lactosa. Si no sienta mal no se debe suprimir.

-La globalización también ha llegado a la alimentación.

-Nuestra dieta es la mediterránea, y adoptar un patrón dietético diferente no tiene mucho sentido. Otra cosa es enriquecerla con alimentos de otras culturas, pero no cambiarla. Nuestro cereal de referencia ese el trigo, en América lo es el maíz y en oriente el arroz. A partir de ahí cada cultura se construye su dieta.