‘Blackface’ muestra en el Niemeyer la imagen dada de la población negra Silvia Albert ofrece hoy esta mirada crítica después de que ayer la Sala Club se abriera al drama de los bebés robados en España

R. D. AVILÉS. Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Silvia Albert Sopale ofrece hoy su mirada crítica sobre la ‘historia oficial’ de la comunidad afrodescendiente en España en ‘Blackface y otras vergüenzas’, a las 20 horas, en la Sala Club del Centro Niemeyer. El precio de la entrada son diez euros.

‘Blackface’ es el segundo espectáculo de la compañía No es País para Negras, la cual toma su nombre del primer espectáculo de Silvia Albert Sopale. El término ‘blackface’ en inglés sirve para referirse a las personas blancas que se pintan la cara de negro, generando una caricatura de la población negra. En España, en el Teatro del Siglo de Oro ya existían personajes negros sobre los que hacer burla.

Partiendo de celebraciones y hechos que resultan racistas, la creadora quiere cuestionarlos y poner de relieve cómo éstos impactan en el imaginario cultural de la sociedad.

Ayer, también en la Sala Club, se representó ‘Revelando ausencias’, un teatro documento protagonizado por familiares de bebés robados en España, un espectáculo escrito y dirigido por Ximena Vera.