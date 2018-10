«'Bodas de Sangre' tiene personajes que encajan en la actualidad»

La compañía La Perla 29 representa 'Bodas de Sangre', de Federico García Lorca, este domingo (19 horas) en el Teatro Palacio Valdés. Dirigida por Oriol Broggi, la versión de este clásico de la literatura española que ha hecho esta compañía catalana viene avalada por los llenos en cada una de sus funciones desde su estreno en 2017.

-¿Por qué eligieron a Lorca y sus 'Bodas de Sangre'?

-Hacía mucho tiempo que estaba brillando cerca de mí con esos ojos que tiene, pero van surgiendo otras cosas y hace tres años estuvo a punto de cristalizar, pero no teníamos los actores perfectos para explicar la poética que queríamos. Ahora ha sido posible.

-¿Y por qué 'Bodas de Sangre'?

-Igual que cuando pensamos en Valle Inclán podría ser cualquiera de sus trabajos, con Lorca siempre fue 'Bodas de Sangre' porque en esta obra se mezclan todas las formas poéticas que tiene Lorca y la idea de teatro como herramienta social. Esta obra tiene un duende que se deja ir para llegar a personajes extraños que encajan en la actualidad.

-¿Piensa que esa obra escrita en 1931 sigue reflejando la sociedad española actual?

-Yo creo que sí. Lorca desde su mundo, como Valle Inclán, cuestiona su España, la maldice, le muestra cariño... y lo hace dándole una poética especial que es una dimensión distinta.

-La estrenaron en 2017 en su teatro de la Biblioteca de Cataluña y ya están en otros proyectos, ¿por qué su reposición?

-La representamos un tiempo y funcionó muy bien, se agotaron las entradas, si bien nuestro teatro es pequeño. Pensamos inicialmente una gira por Cataluña, pero programadores de otras ciudades de España nos llamaron. La representamos en Sevilla, nos sorprendió que se interesaran por el Lorca que hacemos en Barcelona. El público pidió que repitiéramos en nuestro teatro y de nuevo se llenó. Es una obra de mucho éxito, que está funcionando muy bien. Dimos giros que no sabíamos cómo iban a funcionar como mezclar actores y personajes, y parece que al público le gusta.

-Precisamente sobre esto le iba a preguntar, ¿no sería más sencillo que cada personaje fuese representado por un actor?

-En el teatro todo se puede hacer y nosotros optamos porque un mismo personaje lo representen distintos actores y que un actor represente varios personajes. Nosotros abordamos la obra primero resolviendo la escena, por ejemplo la del bosque después de la boda, y luego los actores. En el teatro si entra en escena un actor que dice que es Juan, tu crees inmediatamente que es Juan. Con nuestra propuesta creo que conseguimos que el espectador se aleje un poco de la historia y así se le da más fuerza a la poesía y a la palabra.

-La música ha sido compuesta para este montaje por Joan Garriga, ¿qué papel juega?

-Joan Garriga es un artista catalán de mi generación al que un día le dije: «Amigo, ¿tu querías hacer música para teatro? Pues haz algo para esta obra china», y lo hizo. Hicimos una historia sobre chinos con 'rumbia' (mezcla de cumbia y rumba) y también música tradicional catalana. En la historia que cuenta Lorca también hay mucha musicalidad, la madre canta, la abuela... nunca sabes donde termina la música y la poesía. Hemos incluido trozos de texto musicados, mezclas de estilos y lenguajes musicales, incluso hay una canción catalana.

-Parece un montaje muy atrevido.

-Quizá exagero un poco, porque una vez unido todo esto no es tan complicado. El punto de partida es una mezcla y cuando estudias ese caos de un momento a otro aparece ordenado. Es una obra diferente. En Barcelona la estrenamos en un suelo de arena con un caballo actuando. Esto para la gira era más complicado y hemos hecho una adaptación, que curiosamente funciona mejor que el planteamiento inicial del caballo.

-¿Cómo consiguen tener varias producciones al mismo tiempo en cartelera y a la vez preparar proyectos nuevos?

-Somos un equipo muy grande que trabaja y funciona. En lo que se refiere a mi, ahora estoy con Lorca y 'Edipo' con otra productora distinta y, además, acabo de montar una obra sobre turismo en Mallorca que luego irá de gira... lo cierto es que requiere mucho trabajo y pocas horas de sueño.

-Y seguro que ya tiene nuevas producciones en cabeza.

-Estoy preparando 'El alma buena de Sezuan', de Bertolt Brecht con la actriz Clara Segura. En dos meses comenzaremos a ensayar y en febrero se estrenará en el Teatro Nacional de Cataluña.

-Es su primera vez en el teatro Palacio Valdés, ¿qué sabe de él?

-La compañía ya ha estado, pero yo no. De Avilés, lo que más he escuchado es cosas sobre su teatro y eso es importante, que se conozca a una ciudad por su teatro. Me han dicho que tiene una buena programación y un público muy interesado y entendido.

-¿La situación política afecta al teatro catalán a la hora de salir de gira por España?

-Cuando yo era joven había más circulación hacia Madrid de compañías, ahora lo hacen más de forma individual actores o directores. En todo caso, siempre es difícil entrar porque el público conoce menos a los actores catalanes, que son muy buenos ¿eh?, y nos viene bien que no los conozcan porque así se quedan en Cataluña (risas). El intercambio siempre lo ha habido y es interesante, enriquecedor. Claro que la política lo dificulta, pero para nosotros no está siendo un problema siempre hicimos obras en catalán y en castellano, otras compañías lo viven de una forma diferente.