Un Bollo cálido y muy compartido

Avilés disfrutó ayer bajo el sol de un multitudinario, colorido y cálido desfile de carrozas, punto de partida de una de las fiestas de mayor arraigo en la ciudad, la de El Bollo, la que tras el recogimiento de la semana celebra la eclosión primaveral. «Disfruten de estas fiestas, que son las suyas, y compartan su energía, entusiasmo y su afán de superación», arengó la pregonera, Analía García, desde la tribuna instalada en la plaza de España, el punto de partida.

La Xana, Elena Ruiz, y la Xanina, Lucía Sarille, presidían el acto, acompañadas de sus respectivos séquitos de damas de honor. Todas recibieron un ramo de flores antes de que, tras la intervención de la alcaldesa, Mariví Monteserín, el estallido de un chupinazo y una suelta de palomas y el himno de Asturias marcasen el inicio del desfile. Eran las doce del mediodía y a esas horas muchos ya habían cumplido con la tradición de degustar el tradicional bollo mantecado avilesino, símbolo de la fiesta y de una ciudad que mantiene vivas sus tradiciones.

Analía García es invidente. Perdió casi completamente la vista a los diez años (le queda un 3%) a causa de un tumor cerebral, discapacidad que no le ha impedido superar un barrera tras otra. «A los retos no hay que tenerles miedo, hay que convertirlos en oportunidades de crecimiento y de progreso. En realidad no existe camino sin retos, pero si lo hubiera el destino no merecería la pena», dijo durante su intervención.

Fue un pregón festivo y reivindicativo. «Uno de mis objetivos hoy es presentar la discapacidad no como una carga social, sino como un motor de transformación e innovación para el desarrollo económico a través del sectores como el del viaje y el turismo accesible», sector que conoce a la perfección. Licenciada en Inglés e Historia con doctorado en Literatura Comparativa, es la responsable de comunicación y desarrollo de proyectos de formación en el departamento de Responsabilidad Social Corporativa de la multinacional Amadeus, que desde España y con presencia en 190 países lidera el desarrollo de tecnología para la industria del viaje.

No era su primera experiencia como protagonista de las fiestas de El Bollo. Durante la lectura del pregón retrocedió 21 años en el tiempo. Entonces «fui elegida Xana de las fiestas, y tengo que decirles que aquella experiencia increíble marcó mi vida en muchos sentidos. Los preparativos para el desfile, la oportunidad de cantar durante un par de minutos al público avilesino en el Teatro Palacio Valdés al lado de Norma Duval... Pero el mayor impacto de todo aquel proceso fue, en mi opinión, el hecho de que por primera vez una persona ciega había sido elegida Xana de las fiestas».

Veintiún años después «hoy estoy aquí de nuevo, esta vez con madurez, otras experiencias de vida, una trayectoria profesional y nuevos logros personales que me han permitido ser un miembro activo, capacitado y emprendedor en la sociedad. El mayor reto al que se enfrenta el colectivo de personas con discapacidad no son las posibles limitaciones físicas, sensoriales, cognitivas o psíquicas, sino la actitud de la sociedad ante la diferencia y la singularidad».

Desde aquel año en el que fue coronada Xana «afortunadamente se ha progresado mucho en este aspecto y estamos en un momento histórico muy significativo», dijo durante su intervención, que concluyó con un guiño al turismo accesible. «Tiene potencial para convertirse en un motor de crecimiento inclusivo para nuestra sociedad y claramente, nuestra villa del adelantado ya está tomando cartas en el asunto. Hagamos que el destino sea Avilés y que esta ciudad inclusiva, reconocida como primer destino accesible en España, se convierta en un ejemplo de destino turístico para todos», concluyó Analía García.

Significativa y emblemática

La alcaldesa hizo referencia durante su intervención a Pedro Menéndez de Avilés, el conquistador de La Florida, y a la pregonera, «un excelente ejemplo de superación personal». También se refirió a las fiestas de El Bollo, «una de más significativas y emblemáticas de Avilés. Encarnan ese compromiso por avanzar juntos, por compartir cada momento, por conseguir nuevos retos colectivos mirando siempre hacia el futuro con optimismo, con nuevo proyectos y con ideas renovadas. Ese es el espíritu de Bollo. ¡Que empiece la fiesta!», exclamó antes del desfile de carrozas.

El Bollo celebra hoy, Lunes de Pascua, su segunda y última jornada, la más multitudinaria, la de la Comida en la Calle, y los pronósticos indican que, al igual que ayer el sol volverá a sumarse a la fiesta.