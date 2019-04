Los bomberos denuncian que continúan sin equipo para los rescates en el mar Los bomberos de Avilés intervinieron la semana pasada en el rescate de un hombre que falleció ahogado en la playa de Salinas. / MARIETA Tras la muerte de un hombre en Salinas y un año después de sus primeras críticas aseguran que el Principado no suministra el material y no pueden recibir formación J. F. GALÁN AVILÉS. Miércoles, 24 abril 2019, 02:41

Los bomberos del parque de Avilés carecen de los medios y la formación necesaria para llevar a cabo actuaciones en el mar. No tienen ni embarcación ni tabla de rescate, y los trajes de neopreno y los chalecos disponibles están diseñados para aguas interiores, no para el mar. La denuncia la realiza su portavoz sindical, Manuel Fernández, una semana después de que los bomberos de Avilés interviniesen en el rescate de un hombre que falleció ahogado en la playa de Salinas.

El año pasado ya había advertido de la situación a raíz de dos accidentes mortales registrado en el espigón de San Juan, una atleta popular en enero y apenas tres meses después un hombre que caminaba por la zona en mayo. Desde entonces nada ha cambiado. «Seguimos igual», asegura Fernández, que acusa directamente al Servicio de Emergencia del Principado de Asturias (SEPA), en el que se integran los bomberos de Avilés. «Hemos conseguido que la Escuela de Seguridad Pública del Principado nos imparta los cursos de formación necesarios, pero no podemos recibirlos porque el SEPA no ha adquirido el material». Los trajes en dotación son gruesos, poco flexibles y de alta flotabilidad. «Para los ríos están muy bien, pero en el mar merman mucho nuestra capacidad de movimiento», déficit que agrava el chaleco, «muy aparatoso y no regulable. Necesitamos neoprenos de menor espesor y más flexibles, similares a los que se usan para practicar surf, y chalecos hinchables, que permiten libertad de movimiento. Solo se recurre a ellos en caso de emergencia», explica el delegado sindical.

Bomberos de Avilés tampoco tiene equipos de respiración autónomos, por lo que los rescates subacuáticos, en un principio asumidos por la Guardia Civil, se llevan a cabo en apnea, a pulmón libre, con la única salvedad de un 'biberón', una pequeña botella de emergencia cuya autonomía no va mucho más allá de cinco minutos.

En cuanto a las embarcaciones, cero. «Llama la atención que el SEPA prefiera tener paradas durante nueve meses al año las motos acuáticas que utiliza Salvamento en Playas en lugar de ponerlas a nuestra disposición. En Gijón -municipio en el que bomberos depende del Ayuntamiento, no del Principado- sí tienen material para actuar en el mar», medio que requiere «un equipo específico, una formación determinada y un entrenamiento periódico. En Avilés no tenemos nada de eso pese a que llevamos reclamándolo desde 2016».

Fernández también denuncia el incumplimiento del convenio que regula la prestación del servicio entre el Principado y el Ayuntamiento, que contribuye mediante un desembolso anual de 1,2 millones de euros. Entre otros aspectos establece en 32 el número de bomberos asignados al parque, lejos de los cuarenta que los sindicatos consideran el mínimo necesario para prestar el servicio con garantías. Tras la reciente jubilación de unos de los dos directamente contratados por el Ayuntamiento quedan 31, y el otro se jubilará el próximo año.

El Ayuntamiento pide al Principado que reponga la baja ya firme y en su momento la que se avecina, y el Principado alega que a quien le corresponde al Ayuntamiento. También se muestra abierto a la posibilidad de asumirlas siempre y cuando el Ayuntamiento acepte modificar el convenio, es decir, aumentar el importe de la partida presupuestaria que se reserva para pagar al SEPA el servicio de bomberos.