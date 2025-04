La Borriquilla ilumina la procesión del lunes y decora San Antonio

Santy Menor Avilés Domingo, 13 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Con 25 años cumplidos en 2022, la Cofradía Nuestro Padre Jesús de La Esperanza es conocida en Avilés por el nombre de 'La Borriquilla', procesión que se celebró en Avilés desde 1955 hasta mediados de los setenta, de la mano de la Orden Franciscana Seglar, y que la cofradía recuperó El 5 de abril de 1998, Domingo de Ramos.

Así las cosas, se trata de la hermandad que da inicio a las procesiones de Semana Santa, con un Hermano Mayor, Rufino Arrojo, que lleva toda una vida dedicado a la causa, siendo también en su día presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Avilés.

La cofradía prepara dos novedades interesantes para esta Semana Santa. En primer lugar, «queríamos implementar la iluminación de las procesiones nocturnas y vamos a colocar unos farolinos pequeños nuevos que no teníamos en el suelo del paso. Lo demás, más o menos como siempre», relata Rufino.

La Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, Jesús de Medinaceli, Santísimo Cristo de la Agonía y Jesús Resucitado, sus símbolos

Pero lo más espectacular, sin duda, será la loneta que la cofradía colocará en la fachada de la Iglesia de San Antonio de Padua, conocida como la de los Padres Franciscanos, con sus cuatro imágenes: Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, Jesús de Medinaceli, Santísimo Cristo de la Agonía y Jesús Resucitado.

Como no podía ser de otra manera, a imagen y semejanza de sus compañeras, La Borriquilla también sigue creciendo. «Ahora mismo el número total de cofrades es de 158, pero no todos participan en las procesiones. Los hay que se reservan para otra serie de actos, hay gente mayor...», explica Rufino. Experto en la materia, el Hermano Mayor de La Borriquilla afronta los últimos preparativos de la Semana Santa «mirando como casi todos los años las predicciones del tiempo, que por ahora no son muy halagüeñas», lamenta.

A pesar de que la de La Borriquilla es la procesión más reconocida de la cofradía, en 2005 incorporaron dos nuevas procesiones: el Lunes Santo, la Procesión de Jesús Cautivo, con el paso de Jesús de Medinaceli; y en la noche del Sábado de Gloria, la Procesión de la Resurrección, con el paso de Jesús Resucitado, broche final a las celebraciones locales. En total, procesiona Domingo de Ramos, Lunes, Viernes Santo y el Sábado de Gloria.