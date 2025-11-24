El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Bosco juvenil de la temporada 67-68. Arriba: Laureano, Chusi Castro, Daniel, Bernardo, Zapico, Quini, Víctor y Muñiz. Abajo: Tony Fidalgo, Neco, Villa, Juan Valdés, Mingote y Héctor.
Recuerdos del deporte en Avilés

El Bosco juvenil en la fase final nacional

En la época dorada del equipo siderúrgico, a finales de los años 60, alcanzaron los octavos del Campeonato de España de su categoría

Alberto Rendueles

Avilés

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Si hay un equipo juvenil de hondo calado en la historia del fútbol avilesino ese el Bosco de finales de los años sesenta. Aquel producto ... de la recién estrenada escuela de La Toba no solo marcó tendencia en Asturias sino que incluso alcanzó la fase final del Campeonato de España en esta categoría, en la temporada 67-68, que se disputaba por el sistema de Copa. Tras haber superado al Deportivo de La Coruña, fueron apeados en octavos de final por la Real Sociedad de San Sebastián, pero en el ambiente quedó la pregunta de qué hubiese pasado sin Chusi Castro y Quini hubiesen disputado esa fase definitiva.

