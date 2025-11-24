El Bosco juvenil en la fase final nacional

Si hay un equipo juvenil de hondo calado en la historia del fútbol avilesino ese el Bosco de finales de los años sesenta. Aquel producto ... de la recién estrenada escuela de La Toba no solo marcó tendencia en Asturias sino que incluso alcanzó la fase final del Campeonato de España en esta categoría, en la temporada 67-68, que se disputaba por el sistema de Copa. Tras haber superado al Deportivo de La Coruña, fueron apeados en octavos de final por la Real Sociedad de San Sebastián, pero en el ambiente quedó la pregunta de qué hubiese pasado sin Chusi Castro y Quini hubiesen disputado esa fase definitiva.

Esa concreta campaña fue de una clara exhibición del Bosco. A nivel regional sus éxitos se sucedía en cada partido, con una formación muy compensada en todas sus líneas, bajo la dirección de un hombre que conocía a los jugadores a la perfección como era Muñiz 'Cachala', antiguo guardameta del Real Avilés. Pero arriba brillaba con luz propia el olfato goleador de Enrique Castro 'Quini', quien asaltaba, una tras otra, las redes rivales.

Su bloque les valió para proclamarse campeones de Asturias y clasificarse para la fase final del Campeonato de España de juveniles, junto al Real Gijón, hechos que se confirmaban a mediados del mes de enero de 1968. Y con una formación habitual para el recuerdo que venían a conformar Chusi Castro; Hector, Daniel, Castaños, Mingote, Abado; Fidalgo, Villa, Zapico, Valdés y Quini.

Pero a partir de esas fechas, el Bosco iba a experimentar un giro a su trayectoria. En el mes de diciembre de 1967 se confirmaba el fichaje del portero Castro por el Real Gijón (como se llamaba por entonces el Sporting). Y su hermano Quini daba el gran salto. Su fama le precedía y los técnicos nacionales estaban muy sorprendidos con él. Así fue como el día 4 de febrero de 1968 debutaba con el equipo español juvenil en el partido de clasificación para el XXI Torneo de la UEFA, midiéndose a Alemania Federal. Una formación nacional en la que también jugaba el ex seleccionador Javier Clemente.

Con esta proyección, Quini pasó definitivamente al primer equipo del Ensidesa, con quien estuvo a punto de ascender a Segunda División, de haber superado la fase de ascenso ante el Eibar. El Bosco notó su ausencia y la de su hermano, aunque en la plantilla había excelentes mimbres para plantar cara a los rivales. Algunos de ellos destacaron en categorías superiores como Mingote o Juan Valdés, este habitual en Primera y Segunda División durante su carrera profesional. En otros casos lo hicieron en el ámbito periodístico y directivo como Tony Fidalgo, quien llegó a la cúspide de la Liga de Fútbol Profesional.

Fase decisiva

Clasificados para la fase final, a los avilesinos les tocó en suerte a un clásico del fútbol nacional como es el Deportivo de La Coruña. El 12 de mayo saltaron al campo de La Toba con una formación integrada por Laureano; Héctor, Daniel, Castaños; Bernardo, Taso; Neco, Mingote, Zapico, Valdés y Villa. El desarrollo del compromiso no pudo ser mejor, ya que los siderúrgicos se impusieron por dos goles a cero.

Con esa ventaja se plantaron en la capital coruñesa una semana después, en donde lograban un empate a dos tantos que les permitía clasificarse para los octavos de final. En aquella ocasión la formación avilesina fue casi idéntica a la del partido de ida, salvo el cambio en el once inicial de Tony Fidalgo por Neco.

Llegada la siguiente ronda, al Bosco le tocó en suerte la Real Sociedad de San Sebastián. La ilusión era máxima, pero el conjunto donostiarra tenía un equipazo. De hecho, alcanzaron la gran final, en la que cayeron ante el campeón Real Madrid. Los compromisos del Bosco ante los vascos se saldaron con derrota en Avilés (0-5) y derrota en San Sebastián por 3-0. Repecto al último partido, solo varió el regreso de Neco por Héctor. Pero en el aire quedó la interrogante de qué hubiese sucedido si estuviesen los hermanos Castro.

Y ya que se mencionó al Real Gijón, basta decir que tuvo una trayectoria semejante en esta fase final nacional. Lograron superar la primera ronda ante el Rayo Cantabria y cayeron en octavos ante el Celta de Vigo. Aún así, el pabellón de la cantera asturiana había quedado alto, sobre todo con un Bosco Ensidesa que marcó tendencia de lo que se debía de hacer en el futuro con el trabajo de la base. De sus vestuarios acabarían saliendo un nutrido grupo de jugadores que hicieron historia por todos los ámbitos de la geografía española.