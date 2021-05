«Un buen camarero se coloca rápido y en buenas condiciones» Rodrigo Suárez García Propietario de Casa Lin «La administración local ha hecho lo que ha podido. Sin embargo, la regional y nacional han prometido cosas que no han llegado» Rodrigo Suárez, tras la barra de la sidrería Casa Lin. / OMAR ANTUÑA C. DEL RÍO AVILÉS. Domingo, 30 mayo 2021, 01:47

No le gusta figurar y, como en el restaurante que fundaron sus abuelos, Rodrigo Suárez García (Gijón, 1972), prefiere estar en un segundo plano. Por eso habla con prudencia, mide sus palabras y antecede sus opiniones con «creo» muchas más veces de las que aparece reproducido.

-Acaba de recibir un premio. ¿Cómo se recibe?

-Muy bien. Da ánimos y supone mucha publicidad. Además, normalmente los premios gastronómicos se entregan a la cocina, pero este concedido por la Cofradía Platos de Oro-Radio Turismo es también a la sala, a todo el equipo.

-¿Es un premio que llega en el peor momento para la hostelería?

-Ahora mismo no sabes lo que va a pasar. Yo creo que la crisis de 2011 fue más complicada. Creo que cuando todo el mundo esté vacunado, todo tenderá a normalizarse. En esta ocasión, muchos sectores no se han visto afectados.

-¿Cómo han repercutido las últimas crisis y qué diferencia a esta última?

-En la otra crisis, se bajó el gasto en el consumo. Ahora la gente directamente no viene, pero el que lo hace, come bien. Estamos comparando dos cosas muy distintas. La de 2011 fue una crisis económica y esta es sanitaria y ha impactado directamente a la hostelería (entre otros sectores) porque hemos estado cerrado muchos meses. Sin embargo, mucha gente sigue percibiendo los mismos ingresos y ha gastado menos por todas las restricciones. Es decir, en la otra faltaba dinero en todos los sectores. Pero ahora hay algunos que han seguido funcionado y no han notado tanto la crisis porque no han estado parados.

-¿Uno de los templos gastronómicos de la ciudad resiste mejor el embate de esta crisis?

-No necesariamente. El local es propio, pero también es grande, con mucho personal contratado y los gastos son más altos. Hay locales pequeños que al ser gestión familiar y sin personal en plantilla puede que resistan igual de bien o mejor.

-¿Cómo se presenta el verano?

-Yo creo que va a ser un buen verano. No habrá viajes al extranjero como otros años porque el virus sigue estando ahí, pero dentro del territorio sí que nos moveremos mucho más. Nosotros abrimos la terraza del llagar, en la plaza, hace un mes porque la gente pide terraza. Sigue habiendo temor. Estas dos ultimas semanas, han venidos clientes que me dijeron que llevaban más de un año sin entrar. Y no hablo de personas mayores.

-¿Durante este largo año y dos meses cómo han ido variando las sensaciones? ¿Cómo de diferentes fueron las navidades?

-El verano lo tomamos con muchas ganas e ilusión después del cierre. Trabajamos bien, no igual de bien que otros años, pero bien. Luego en otoño, en coincidencia con la segunda ola, se percibió más pesimismo y el bar estuvo más vacío. Había más miedo porque la primera ola no afectó tanto en Asturias. Las navidades fueron buenas, siempre en contexto con la situación. La gente salió.

-¿Una sidrería sin la barra funcionando pierde parte de su esencia?

-Pierde mucha esencia porque es la barra la que da ambiente al lugar y creo que tardaremos en recuperarla. Al ritmo que va la vacunación, igual para el final de verano.

-¿Y eso es tardar? ¡Si está ahí!

-Es la sensación que tengo. Quizás no haya las dos y tres filas de gente que teníamos, pero sí que se pueda mover un poco. Como decía antes, todavía no se ha recuperado toda la clientela, pero ya se respira otro sensación. Hay más tranquilidad.

-¿Han sido las ayudas o compensaciones suficientes?

-Creo que la administración local ha hecho lo que ha podido. Sin embargo, la regional y nacional han prometido cosas que no han llegado. También entiendo que hay muchos frentes abiertos.

-¿Veía necesario la prórroga de los ERTE?

-Sí porque todavía no estamos funcionando al cien por cien. Si nos tienen con limitaciones, tendrán que permitirnos regular nuestros empleados. Debe mantenerse como mínimo hasta que concluyan las limitaciones.

-¿Es Avilés una ciudad sidrera?

-Ni sí ni no. No lo es, pero es cierto que tiene cuatro o cinco sidrerías en las que la gente se mueve. No es comparable con Gijón, pero tampoco el número de población. Conforme vas hacia el occidente hay menos sidrerías.

-¿Se volverá a compartir vaso al escanciar?

-En esta casa hace tiempo que desapareció esa costumbre. Otra cosa es que te confundas con el vaso. Pero si el camarero es bueno, los tiene colocados. La diferencia tras la pandemia es que los vasos están marcados. Mientras que antes, no. Sobre todo en barra. Pero yo diría que en el 90% de las sidrerías ya no se compartía vaso. Eso ocurría antes por el precio. Los finos de cristal son caros y se rompen fácilmente.

-¿Sidra de autor, sidra con denominación de origen o sidra a secas? ¿Qué pide el consumidor?

-Yo soy catador de la denominación de origen, así que obviamente defiendo el consumo del producto de proximidad. La sidra con DO usa solo y en exclusiva manzana asturiana. Eso seguro. Lo que no quiere decir que no te puedas encontrar sidras 'normales' que también la utilicen. El cliente de sidrería entiende y pide palo cuando viene. Y las sidras de DO espumosas están haciéndose un hueco importante. Tienen demanda.

-¿Se entiende ahora el sector sin la profesionalización?

-La profesionalización es fundamental. Ya no vale cualquiera que entre por la puerta. Las escuelas de hostelería están formando gente y si no podemos formarla nosotros. Tiene que ser gente a la que le guste este trabajo. Un buen camarero se coloca rápido y en buenas condiciones. El sector acabará teniendo personal de fin de semana y de semana, con horarios adaptados a los ritmos y flujos. Yo creo que es viable.