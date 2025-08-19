El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

De nuevo, algunos puestos de la plaza han tenido que salir de Hermanos Orbón por obras. Juan Carlos Román

Buenas ventas en los puestos trasladados por las obras del Café Colón en Avilés

Los vendedores ambulantes de la plaza notan el aumento de transeúntes en esta segunda quincena de agosto

C. R.

Martes, 19 de agosto 2025, 08:05

A algunos ya les había tocado estar en el tramo peatonal de la calle de La Cámara, a la altura de El Atrio, cuando tuvieron ... lugar las obras de la plaza. Este lunes, de nuevo, unos cuantos puestos tuvieron que salir fuera de Hermanos Orbón, pero lo hicieron sin ningún tipo de trauma porque la experiencia previa les dice que es muy buena zona y que se vende incluso más que en el interior. Lo que motiva su traslado en esta ocasión son las obras de rehabilitación del antiguo Café Colón.

