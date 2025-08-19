Buenas ventas en los puestos trasladados por las obras del Café Colón en Avilés

A algunos ya les había tocado estar en el tramo peatonal de la calle de La Cámara, a la altura de El Atrio, cuando tuvieron ... lugar las obras de la plaza. Este lunes, de nuevo, unos cuantos puestos tuvieron que salir fuera de Hermanos Orbón, pero lo hicieron sin ningún tipo de trauma porque la experiencia previa les dice que es muy buena zona y que se vende incluso más que en el interior. Lo que motiva su traslado en esta ocasión son las obras de rehabilitación del antiguo Café Colón.

Por lo tanto este ha sido el primer lunes de los aproximadamente 25 que permanecerán instalados en el exterior de la plaza. La duración prevista de la obra son seis meses, por lo tanto finalizaría en febrero.

En principio fueron tres los puestos que se asentaron en la calle de La Cámara: uno de camisetas de equipos de fútbol y zapatillas de deporte, otro de delantales y ropa de mujer y un tercero de zapato de verano.

Simplemente el tránsito que tiene esa zona de la calle de La Cámara un lunes ya garantiza estar mucho más visible que en el interior, donde el cliente tiene que entrar expresamente. Es cierto, como señalaban, que se estrenan en pleno agosto, justo los días previos a la semana grande de San Agustín y eso se nota en una mayor afluencia de visitantes.

En cualquier caso, el balance del primer día es más que positivo. En el puesto de camisetas de fútbol aseguraron que «mejor que dentro» porque «se nota más movimiento».

En el de las batas, José Ángel Vizcaíno asegura que no hay en ningún comercio tradicional tanto surtido y variedad como la que él tiene, pero independientemente de eso asegura que en La Cámara «tengo más visibilidad y hay más ventas». No le preocupa que pueda llover cualquiera de los próximos lunes porque en la plaza también se moja si llueve. Así que lo tiene controlado.

La situación se repetía en el puesto de calzado, que atraía a los transeúntes a su mostrador con unos irresistibles carteles con precios imbatibles. Era, por supuesto, el gancho. Luego, una vez frente a la mercancía, no todo costaba esos 2 y 4 euros usados como reclamo. Aunque advertían de la situación un tanto anómala, por las fiestas y porque concretamente en este puesto había más personal atendiendo, sí se mostraban satisfechos con la clientela de la mañana.

Ahora se espera que la lluvia respete, en la medida de lo posible, los próximos lunes de plaza mientras ellos continúen en el exterior.