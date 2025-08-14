Un buitre salvaje desorientado paraliza el tráfico en Valliniello, a las afueras de Avilés Los agentes de Medio Natural lo atraparon y se trasladó el ejemplar al Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de Sobrescobio

Alejandro L. Jambrina Avilés Jueves, 14 de agosto 2025, 17:42

La sorprendente aparición de un ejemplar de buitre leonado en Avilés paralizó este jueves el tráfico en el barrio de Valliniello. El animal aterrizó en mitad de la carretera desorientado y comenzó a deambular entre los vehículos que tuvieron que cortar la circulación al menos un kilómetro para no poner en riesgo al animal.

De inmediato se dio aviso a los agentes de Medio Natural, que se personaron en el lugar y fueron capaces de atrapar en una jaula al buitre. Posteriormente se comprobó que el animal estaba anillado y se decidió su traslado al Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de Sobrescobio.

Se desconoce como pudo acabar el animal en el entorno de Avilés, aunque las primeras hipótesis que se barajan apuntan a que el animal podría haberse encontrado mal y se desplazó más de lo debido. También se baraja que se haya podido trasladar varios kilómetros a causa de los incendios que están asolando la comunidad autónoma de Castilla y León.