¿Qué buscan las empresas asturianas en los jóvenes profesionales? No te pierdas la XI Feria Talento Joven

PUBLIRREPORTAJE Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:56 Compartir

La Cámara de Comercio de Avilés organiza esta cita el 20 de noviembre en el Pabellón de La Magdalena donde empresas y jóvenes se reúnen pa-ra hablar de empleabilidad, emprendimiento, networking y muchas cosas más.

La empleabilidad, el emprendimiento, el networking y la movilidad son algunas de las claves que se abordarán en la XI Feria Talento Joven organizada por la Cámara de Co-mercio de Avilés y que tendrá lugar el próximo 20 de noviembre.

Ampliar

Esta cita, que se desarrollará entre las 9 y las 15 horas, pretende informar, formar y ase-sorar a los asistentes y relacionarlos con el tejido empresarial, con las Cámaras de Co-mercio y con todos aquellos agentes vinculados al empleo.

La feria cuenta con financiación de los fondos europeos, y en ella se desarrollarán dife-rentes seminarios y talleres.

La jornada arrancará a las 9.30 horas con la charla 'Habilidades psicológicas para desta-car profesionalmente: soft skills, qué son y por qué te hacen brillar'. Durante esta charla los jóvenes entenderán que la actitud y la mentalidad son grandes aliadas para lograr el éxito.

Ampliar

Posteriormente, a las 10.30 horas se abordará el Emprendimiento en Economía Social. En este sentido, los asistentes se acercarán a qué es la economía social, cuáles son sus principios, la fórmula de autoempleo colectivo, las ayudas y subvenciones existentes, así como empresas asturianas que pertenecen a este tipo de empresas.

La charla de las 11 horas lleva el título de 'Cree, crea y consigue. Motivación y autocon-fianza para el empleo'. A través de ella los organizadores quieren demostrar a los jóvenes que el curriculum no lo es todo, y que las emociones y las relaciones con los demás son clave.

A las 11.30 la charla versará sobre la comunicación en el ámbito profesional. Y es que, la forma de comunicar puede abrir o cerrar puertas en el ámbito laboral. En esta charla se mostrará cómo utilizar la voz y la comunicación para transmitir confianza, mostrar el talen-to y dejar una huella auténtica y profesional. Gloria Blanco, vocal coach integral y experta en comunicación profunda, compartirá claves prácticas para potenciar tu presencia, co-nectar con seguridad y diferenciarte en entrevistas, presentaciones y entornos laborales.

Por otra parte, a las 12 horas tendrá lugar un taller sobre cómo hacer un curriculum eficaz. En él se darán a conocer los aspectos clave que las empresas tienen a la hora de selec-cionar un candidato y se ofrecerán herramientas a los participantes que les ayuden a en-frentarse a una entrevista de trabajo con éxito.

La jornada finalizará a las 13 horas con el testimonio de varios emprendedores de éxito en diferentes oficios que darán datos clave para no fracasar en el inicio de la carrera la-boral. Se analizarán también qué opciones hay en la Oferta Formativa del CIFP de Avilés para encarar de forma positiva tu futuro profesional.

En la feria estarán presentes más de 50 empresas de diferentes sectores. Así se cuenta con la presencia de:

1.ARCELORMITTAL

2.ALUSIN SOLAR

3.ADEIPA

4.AGORASTUR

5.ASATA

6.ASTURIAS EDUCACION

7.AUTOSERVICIOS FAMILIA

8.AYUNTAMIENTO AVILES (Formación y Empleo)

9.AYUNTAMIENTO CORVERA DE ASTURIAS

10.CAJA RURAL DE ASTURIAS

11.CAMARA DE COMERCIO DE AVILES

12.CASER SEGUROS

13.CIFP DE AVILES

14.CIFP DEL DEPORTE

15.COCEMFE

16.CRIVENCAR – TIERRA ASTUR

17.CRUZ ROJA ESPAÑOLA

18.DELCOM

19.DAORJE

20.DELEGACIÓN DE DEFENSA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

21.DIA

22.ENCE

23.ESCAL

24.EULEN FLEXIPLAN

25.GONVARRI ASTURIAS, S.A

26.EUROFIRMS

27.ESCUELA EUROPEA EL ROXU

28.FUNDACION MUJERES

29.FUNDACION DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL

30.FUNDACION VINJOY

31.FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

32.GRUPO DC

33.GRUPO NOA´S

34.GRUPO NORTEMPO

35.GRUPO RESNOVA

36.GRUPO YSONDOS

37.IMASA

38.IMSA

39.PFS GRUPO

40.INSERTA EMPLEO (Fundación ONCE)

41.IQUORD

42.NESTLÉ

43.PREVENTIVA

44.RANDSTAD

45.RESOLUTION

46.SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO – GOBIERNO DEL PRINCIPADO

47.TEYLU STYLUS

48.TKE NORTE

49.VITAEVENTS SL

50.XUANMA STUDIO

51.COTO´S BARBER

52.IVAN DOCTOR BIKE

53.ITURCEMI GRUPO