¿Qué buscan las empresas asturianas en los jóvenes profesionales? No te pierdas la XI Feria Talento Joven
PUBLIRREPORTAJE
Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:56
La Cámara de Comercio de Avilés organiza esta cita el 20 de noviembre en el Pabellón de La Magdalena donde empresas y jóvenes se reúnen pa-ra hablar de empleabilidad, emprendimiento, networking y muchas cosas más.
La empleabilidad, el emprendimiento, el networking y la movilidad son algunas de las claves que se abordarán en la XI Feria Talento Joven organizada por la Cámara de Co-mercio de Avilés y que tendrá lugar el próximo 20 de noviembre.
Esta cita, que se desarrollará entre las 9 y las 15 horas, pretende informar, formar y ase-sorar a los asistentes y relacionarlos con el tejido empresarial, con las Cámaras de Co-mercio y con todos aquellos agentes vinculados al empleo.
La feria cuenta con financiación de los fondos europeos, y en ella se desarrollarán dife-rentes seminarios y talleres.
La jornada arrancará a las 9.30 horas con la charla 'Habilidades psicológicas para desta-car profesionalmente: soft skills, qué son y por qué te hacen brillar'. Durante esta charla los jóvenes entenderán que la actitud y la mentalidad son grandes aliadas para lograr el éxito.
Posteriormente, a las 10.30 horas se abordará el Emprendimiento en Economía Social. En este sentido, los asistentes se acercarán a qué es la economía social, cuáles son sus principios, la fórmula de autoempleo colectivo, las ayudas y subvenciones existentes, así como empresas asturianas que pertenecen a este tipo de empresas.
La charla de las 11 horas lleva el título de 'Cree, crea y consigue. Motivación y autocon-fianza para el empleo'. A través de ella los organizadores quieren demostrar a los jóvenes que el curriculum no lo es todo, y que las emociones y las relaciones con los demás son clave.
A las 11.30 la charla versará sobre la comunicación en el ámbito profesional. Y es que, la forma de comunicar puede abrir o cerrar puertas en el ámbito laboral. En esta charla se mostrará cómo utilizar la voz y la comunicación para transmitir confianza, mostrar el talen-to y dejar una huella auténtica y profesional. Gloria Blanco, vocal coach integral y experta en comunicación profunda, compartirá claves prácticas para potenciar tu presencia, co-nectar con seguridad y diferenciarte en entrevistas, presentaciones y entornos laborales.
Por otra parte, a las 12 horas tendrá lugar un taller sobre cómo hacer un curriculum eficaz. En él se darán a conocer los aspectos clave que las empresas tienen a la hora de selec-cionar un candidato y se ofrecerán herramientas a los participantes que les ayuden a en-frentarse a una entrevista de trabajo con éxito.
La jornada finalizará a las 13 horas con el testimonio de varios emprendedores de éxito en diferentes oficios que darán datos clave para no fracasar en el inicio de la carrera la-boral. Se analizarán también qué opciones hay en la Oferta Formativa del CIFP de Avilés para encarar de forma positiva tu futuro profesional.
En la feria estarán presentes más de 50 empresas de diferentes sectores. Así se cuenta con la presencia de:
1.ARCELORMITTAL
2.ALUSIN SOLAR
3.ADEIPA
4.AGORASTUR
5.ASATA
6.ASTURIAS EDUCACION
7.AUTOSERVICIOS FAMILIA
8.AYUNTAMIENTO AVILES (Formación y Empleo)
9.AYUNTAMIENTO CORVERA DE ASTURIAS
10.CAJA RURAL DE ASTURIAS
11.CAMARA DE COMERCIO DE AVILES
12.CASER SEGUROS
13.CIFP DE AVILES
14.CIFP DEL DEPORTE
15.COCEMFE
16.CRIVENCAR – TIERRA ASTUR
17.CRUZ ROJA ESPAÑOLA
18.DELCOM
19.DAORJE
20.DELEGACIÓN DE DEFENSA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
21.DIA
22.ENCE
23.ESCAL
24.EULEN FLEXIPLAN
25.GONVARRI ASTURIAS, S.A
26.EUROFIRMS
27.ESCUELA EUROPEA EL ROXU
28.FUNDACION MUJERES
29.FUNDACION DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL
30.FUNDACION VINJOY
31.FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
32.GRUPO DC
33.GRUPO NOA´S
34.GRUPO NORTEMPO
35.GRUPO RESNOVA
36.GRUPO YSONDOS
37.IMASA
38.IMSA
39.PFS GRUPO
40.INSERTA EMPLEO (Fundación ONCE)
41.IQUORD
42.NESTLÉ
43.PREVENTIVA
44.RANDSTAD
45.RESOLUTION
46.SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO – GOBIERNO DEL PRINCIPADO
47.TEYLU STYLUS
48.TKE NORTE
49.VITAEVENTS SL
50.XUANMA STUDIO
51.COTO´S BARBER
52.IVAN DOCTOR BIKE
53.ITURCEMI GRUPO