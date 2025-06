La policía busca a las tres personas que el miércoles robaron en un bar de Villalegre, en Avilés

C. R. Avilés Viernes, 20 de junio 2025, 23:44 Compartir

Tres individuos reventaron la pasada madrugada del miércoles la puerta del bar El Toisón de Oro, en Villalegre, en Avilés, y se llevaron tanto la recaudación de las máquinas tragaperras como parte de la caja registradora inteligente. Tan solo treinta segundos les libraron de ser detenidos a la puerta del local, los que mediaron entre su huida y la llegada de una patrulla policial. En cualquier caso, la Policía Nacional, ante la que ya está tramitada la pertinente denuncia, investiga un robo con los vídeos aportados por los vecinos, que fueron quienes dieron la voz de alarma al escuchar el estruendo que provocó la rotura de la puerta alrededor de las cuatro de la mañana.

Según explicaron ayer desde el negocio, no saben cuánto dinero pudieron llevar, aunque de la caja registradora sospechan que no mucho. Se confesaban, además, cansados porque no es el primer robo que sufren, aunque agradecen la dedicación policial dado que en la mayoría de los anteriores se pudo detener y condenar a los autores.

Tal como reconocían, va por rachas. Hay épocas muy tranquilas y otras en las que aumenta la inseguridad, siendo víctimas no solo ellos sino el resto de bares del entorno. En cualquier caso, al menos de momento, no consta que se haya registrado ningún otro robo por la zona.

Fiestas tranquilas

Por otra parte, la Asociación de Vecinos El Marapico quiso trasladar ayer su agradecimiento a vecinos y visitantes por el éxito de las fiestas celebradas el pasado fin de semana en Villalegre.

Celebraron la acogida que los actos organizadores tuvieron tanto entre los residentes como entre los vecinos de otros barrios y del centro que se acercaron hasta Villalegre «exhibiendo en todo momento una conducta cívica y ejemplar, demostrando que la diversión no está reñida con la seguridad». Subrayaron, además, el respeto al descanso, tratando de minimizar en lo posible el ruido en horario nocturno.

Este balance es especialmente importante para la entidad puesto que cualquier pequeño conflicto puede emborronar unas fiestas que llevan mucho esfuerzo, trabajo y compromiso.