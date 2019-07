«Buscaremos acuerdos con la oposición proyecto a proyecto»

-La situación en el Pleno les da margen de alcanzar acuerdos fáciles por la izquierda y la derecha.

-No sé si fácil es la palabra. Creo que nosotros, tanto en la campaña como ahora, seguimos diciendo que nos presentamos como un partido que es serio, fiable y que no se sale del carril que marca. Tenemos un objetivo y un modelo de ciudad. Los partidos eso lo han visto, habrán reflexionado y yo creo que es mejor llegar a acuerdos. He visto una disposición probablemente mejor que la que teníamos en el anterior mandato. También es verdad que la composición del Pleno ayuda a que esos posibles acuerdos tengan lugar, que haya una mejor disposición. Pero es una labor de la oposición, nosotros estamos donde estábamos, y bienvenidos.

-¿Se cierra a alguna opción?

-No. Vamos proyecto a proyecto y Pleno a Pleno iremos viendo las condiciones de las distintas negociaciones, sobre presupuesto, sobre ordenanzas, sobre la Isla de la Innovación, qué va a pasar con la barrera ferroviaria, la Ronda Norte... Creo que hay amplio consenso que hemos visto en la campaña de respetar los informes que tengan lugar después de las licitaciones que ya están en marcha. Eso marca una buena base para trabajar, respetar aquellas decisiones que no son nuestras, sino de los estudios informativos, respetar los proyectos buenos para la ciudad. Marca la pauta del mandato.

-Vuelven a la fórmula de un grupo municipal sin el secretario general del partido. ¿Pueden repetirse las tensiones del pasado?

-Nosotros lo tenemos muy claro, no solo es una relación de trabajo y compañeros de partido, sino que tenemos una relación personal, tanto el secretario general del partido como la alcaldesa o yo... Con lo cual creo que el grupo va a funcionar bien. Venimos de una experiencia en la que el grupo ha funcionado muy bien en estos cuatro años pasados, a pesar de las dificultades en el trabajo. Fueron años difíciles con momentos duros. Eso ayudó a que el grupo fuera muy unido. Si llevamos 140 años es porque sabemos adaptarnos a las circunstancias y cómo manejar estas situaciones.