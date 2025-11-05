¿Buscas coche? Stock Auto, Salón del Automóvil, reúne en Avilés las mejores ofertas Un amplio stock de coches nuevos, seminuevos, de dirección y kilómetro de cero de treinta marcas con descuentos especiales los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Pabellón de Exposiciones y Congresos de la Magdalena.

El Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena, en Avilés, se convierte este fin de semana en el epicentro del motor con la XV edición de Stock Auto, Salón del Automóvil de Asturias, una cita ya consolidada entre los aficionados y compradores de vehículos en Asturias.

Los días 7, 8 y 9 de noviembre, en horario ininterrumpido de 11:00 a 20:00 horas, los visitantes podrán acceder a las promociones más atractivas del año en automóviles nuevos, seminuevos, de dirección y kilómetro cero.

Con la participación de más de una treintena de marcas de automóvil, representadas a través de concesionarios oficiales y multimarca, Stock Auto 2025 ofrece una oportunidad única para comprar coche antes de que acabe el año, aprovechando las ofertas especiales y condiciones de financiación que los expositores reservan para estos días.

«El visitante encontrará en un mismo espacio toda la información y la mayor variedad de modelos, además de asesoramiento profesional y ventajas exclusivas por cierre de ejercicio», señalan desde la organización. La cita se consolida así como el gran escaparate comercial del motor en Asturias, un punto de encuentro entre compradores, marcas y amantes de los vehículos.

Coches clásicos

Además de las ofertas, el evento contará con una de sus actividades más esperadas: la XIII Concentración de Coches Clásicos, que tendrá lugar el domingo 9, con la participación de vehículos fabricados antes de 2000.

Los vehículos comenzarán a llegar al recinto ferial a partir de las 10 de la mañana, donde permanecerán expuestos, brindando a los visitantes una oportunidad única de admirar auténticas joyas del automovilismo. A las 11:30 horas saldrán en dirección Luanco donde permanecerán en parque cerrado junto a la emblemática Torre del Reloj.

El acceso a Stock Auto tiene un precio de entrada de 2 euros, siendo gratuito para menores de 12 años.

Una cita imprescindible para quienes buscan estrenar coche en 2025 con las mejores condiciones del mercado, disfrutar de la pasión por el motor y descubrir en un solo fin de semana todo lo que el sector ofrece.

