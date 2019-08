Una búsqueda de diez años y 900 kilómetros José Luis Nuño posa con la foto de su abuelo junto a varios miembros de la familia Pitach. / LVA Un avilesino descubre la historia de su abuelo por unas fotos divulgadas en internet | José Luis Nuño viajó a la localidad castellonense de Almenara para conocer a los descendientes de la familia que cuidó a su antepasado en la Guerra Civil ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Domingo, 11 agosto 2019, 02:18

Las historias familiares se suelen olvidar con el paso de los años y a veces es difícil saber quiénes fueron tus antepasados y a que dedicaron su vida. Por suerte, hay ocasiones en las que las casualidades son maravillosas y las redes sociales han ayudado a un avilesino a reencontrarse con la historia de su abuelo, un militar republicano que estuvo destinado en la localidad castellonense de Almenara durante la Guerra Civil.

José Luis Nuño apenas tenía cinco años cuando su abuelo falleció «y tengo pocos recuerdos de él, no le gustaba mucho recordar los años de la guerra», recuerda su nieto. Su familia sabía que su abuelo, Juan Nuño, había estado destinado en una base de carros blindados en la localidad de Almenara, pero no tenían demasiada información sobre qué había sido de su vida durante aquellos años ni sobre las amistades que allí había fraguado. «Hace unos diez años que viajé allí porque me lo pidió mi abuela, pero todo estaba muy cambiado y no conseguí mucha información. Buscaba al antiguo pintor del pueblo, que había sido amigo de mi abuelo, pero no lo encontré», confiesa José Luis Nuño.

Lo cierto es que había un vacío en la historia de esta familia avilesina hasta hace unas semanas, cuando en la red social Twitter empezaron a circular unas fotografías antiguas en las que el propio Juan Nuño aparecía con uniforme militar y posando con una tanqueta. Las imágenes las compartió en las redes sociales Lara Cardona, una historiadora de Almenara que durante los últimos años ha estado involucrada en la creación de un centro de interpretación sobre los años de la Guerra Civil en Valencia. «Durante el trabajo de documentación, hubo una familia del pueblo que nos cedió esas fotos y nos explicó que el soldado que aparecía en ellas era un avilesino que había estado alojado en casa de su familia, pero no sabían que había sido de él», explica Cardona.

«El problema es que no sabíamos mucho de ese asturiano y decidí hacer un llamamiento a través de las redes sociales para encontrar a sus familiares». En cuestión de unas pocas horas, aquellas fotos recorrieron los novecientos kilómetros que separan Avilés y Almenara, «y su nieto se puso en contacto con nosotros, lo que fue una gran sorpresa y nos alegró enormemente», celebraba la historiadora valenciana.

La familia que acogió y cuidó de José Luis Nuño durante aquellos años difíciles de guerra fueron los Pitach. Sus nietas celebraron haber podido localizar a Nuño y, tras un primer contacto, ambas familias dieron un paso más allá y decidieron encontrarse para poner en común sus dos historias y arrojar luz al pasado. Durante esta última semana, José Luis Nuño y su familia han estado pasando unos días de vacaciones por la Comunidad Valenciana y no dudaron en concertar un encuentro con los Pitach y con Lara Cardona en Almenara. «Ha sido una experiencia muy gratificante. Me recibieron en las viejas escuelas del pueblo donde estaba hecha una de las fotos de mi abuelo y fue muy bonito», reconocía José Luis Nuño.

Su abuelo no tuvo una vida fácil. «Estuvo condenado a muerte en tres ocasiones y dieciocho años en la cárcel. Por eso esto ha sido un pequeño reconocimiento y a mi familia le ha alegrado que se vuelva a hablar de su historia.».

Juan Nuño falleció en 1996 a los 86 años y, aunque nacido en Sama de Langreo, vivió gran parte de su vida en la calle avilesina de González Wes, junto al campo de fútbol Román Suárez Puerta.