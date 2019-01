La Cabalgata de Avilés estrena dos espectáculos de animación Imagen de archivo de la Cabalgata de Reyes Magos de 2017. / MARIETA La comitiva llegará a las 18 horas en barco y recorrerá las calles de la ciudad a partir de las 19 desde el colegio de El Quirinal AVILÉS Jueves, 3 enero 2019, 12:04

Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán el sábado a Avilés en barco a las 18 horas y, a continuación, se trasladarán al Colegio de El Quirinal para, desde allí, iniciar con sus respectivos séquitos el desfile por las calles de la ciudad. La comitiva estará formada por unas 300 personas, con gran protagonismo, un año más, de entidades deportivas y culturales de Avilés.

El desembarco está previsto en torno a las 18 horas en el pantalán nº 10 del Puerto Deportivo de Avilés, donde los Reyes Magos serán recibidos por la concejala de Festejos, Ana Hevia. Sus Majestades llegarán a bordo de la embarcación 'La Rechalda', cedida nuevamente para la ocasión por la Autoridad Portuaria de Avilés. Desde el Puerto se trasladarán, acompañados por la Policía Local, al CEIP El Quirinal, en donde se unirán a sus comitivas y desfilarán por las calles de Avilés a partir de las 19 horas.

La Cabalgata de Avilés estrena este años dos vistosos espectáculos de animación: 'Caballos y Estrellas'. Cuatro corceles luminosos, grandes y etéreos, acompañarán a cuatro brillantes y enormes estrellas, encargadas de guiar a cada uno de los Reyes Magos en su viaje. De las cuatro, habrá una que brille especialmente, la estrella de Oriente, que dirige a las otras tres.

'Gepetto, Pinocho y Pepito Grillo'. Estos personajes míticos saldrán del libro tomando vida para acompañar a los avilesinos en esa noche mágica. Gepetto, que creó a Pinocho, acompañado por él mismo y por Pepito Grillo, recordará a los asistentes que «no se puede decir mentiras, porque nos crece la nariz».

Los artistas Pepe Espiña, Esther Cuesta y Anselmo Valle serán los encargados de realizar las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar, respectivamente. Gonzalo del Valle, por su parte, hará el libro gigante que acompañará a Gepetto y Pinocho, con el título 'Cuentos de siempre'.

Itinerario

La cabalgata cruzará la calle Fernando Morán y continuará por las calles Juan XXIII, Plaza del Vaticano, Orejas Sierra y José Cueto. Atravesará la plaza de La Merced, la calle y plaza de Pedro Menéndez, para seguir por La Muralla, subir La Cámara y finalizar en la plaza de España (El Parche).

A su llegada serán recibidos por la alcaldesa Mariví Monteserín, miembros de la Corporación municipal, y la Cronista Oficial de Avilés, María Josefa Sanz, justo antes de dirigirse a las niñas y los niños desde el balcón del Ayuntamiento.

Al terminar la Cabalgata, la concejala de Festejos, Ana Hevia, acompañará a los Reyes Magos en su visita al Hospital Universitario San Agustín de Avilés, donde repartirían regalos a los niños y niñas hospitalizados. Y el domingo día 6 visitarán los centros de mayores de la ciudad.

Seguridad

Efectivos de Cruz Roja, Seguridad y Policía Local velarán por la seguridad y disfrute de todos durante todo el recorrido. La organización recuerda la prohibición de utilizar sprays de serpentinas, petardos y cualquier tipo de objeto que pueda perjudicar el normal desarrollo del recorrido, asustar a los caballos o dañar a los integrantes del desfile.

Desfile

Abrirá la comitiva el Príncipe Alí-Atar, cartero real que estos días recoge las misivas de los niños y niñas de Avilés para Sus Majestades. Alí-Atar cabalgará las calles de la ciudad a lomos de un brioso corcel y escoltado por 18 jinetes.

A continuación, desfilarán bailarinas del Centro de Danza Teresa Tessier, caracterizadas como cartas a los Reyes Magos. Tras ellas, un cortejo compuesto por miembros de la Cofradía La Dolorosa y el grupo de Gimnasia Rítmica Valoe que anunciarán la llegada del primer rey, Melchor. Su majestad aparecerá sobre una lujosa carroza acompañado de un segundo cortejo de integrantes de la Cofradía San Juan Evangelista.

Tras el cortejo de Melchor será el turno de una de las principales novedades de este año: el espectáculo Caballos y Estrellas. Les seguirán miembros de la Cofradía Jesusín de Galiana con los tambores que anuncian a Gaspar, acompañados de las coreografías del Club Gimnástico Versalles. Después será el momento en el que aparecerá el segundo de los Reyes Magos al que sucederá otro séquito, el de la Cofradía La Soledad.

Por último, hará su aparición el Rey Baltasar que tendrá como cortejo a un grupo de la Asociación de Africanos de Asturias, que con sus sones de exótica percusión africana envolverán la comitiva del tercer Mago. Tras él, las carboneras del Club Patín de La Luz recordarán a los pequeños que hay que portarse bien.

Los malabares de Tatatachán con sus escupefuegos, acompañados con música de gaita, irán seguidos de un grupo de ballet de la escuela de danza Teresa Tessier, disfrazadas de regalos. A continuación será el turno de Gepetto, Pinocho y Pepito Grillo, la segunda de las grandes novedades de este año.

Por último y cerrando la cabalgata aparecerá la Banda de Música de Avilés, que dará paso a los Bomberos de Asturias y al querido «Mofletes», el coche de bomberos más antiguo de la ciudad y gran atractivo para el público infantil. Ayudarán a los Reyes Magos a repartir los juguetes en Avilés.

Restricciones estacionamiento y circulación de vehículos

Quedará prohibido el estacionamiento de vehículos a partir de las 14.00 horas del sábado y hasta la finalización de la Cabalgata en las siguientes calles: C/ Juan XXIII (tramo entre Severo Ochoa y Plaza del Vaticano); C/ Francisco Orejas Sierra (tramo entre Cuba y José Cueto), C/José Cueto (tramo entre Orejas Sierra y Plaza de la Merced); Plaza de La Merced (tramo entre La Cámara y Pedro Menéndez); C/ Pedro Menéndez, Plaza de Pedro Menéndez (lateral de la Plaza de Hermanos Orbón) y C/ La Muralla (tramo entre Hermanos Orbón y La Cámara). Estas restricciones no regirán en las zonas de carga y descarga en horarios de mañana.

Quedará prohibida la circulación de vehículos a partir de las 17:45 horas del sábado, en la Avenida Conde de Guadalhorce debido a la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente al puerto deportivo. El tráfico será desviado por Travesía de la Industria y por la salida hacia el Puente Azud, por la N-633.

Asimismo, quedará prohibida la circulación de vehículos, a partir de las 18.30 horas y hasta el paso total de la Comitiva Real, por la calles: Juan XXIII; Orejas Sierra, José Cueto, Plaza de La Merced, Pedro Menéndez, Plaza de Pedro Menéndez, La Muralla, La Cámara y Plaza de España.

Por el mismo motivo, en momentos puntuales, habrá restricciones al tráfico en Fernando Morán; Avenida de San Agustín (tramo entre C/ Severo Ochoa y Plaza del Vaticano), Fernández Balsera, Doctor Graíño; José Manuel Pedregal, Emile Robín y, en general, en las calles colindantes con el recorrido de la misma.

Se recuerda a los hosteleros que quedará prohibida la colocación de terrazas en los tramos peatonales de la calle La Cámara y la plaza de España a partir de las 15 horas y hasta la finalización del evento.