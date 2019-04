«Tengo un cacao mental, no es que no quiera colaborar» Natalio Grueso se dispone a entrar en el palacio de Justicia. / PABLO LORENZANA Manuel Docampo se esfuerza por aportar luz mientras que Francisco Menéndez apenas recuerda nada C. R. OVIEDO. Jueves, 25 abril 2019, 01:09

Parece evidente que los once años que han transcurrido desde la constitución de la Fundación Centro Niemeyer provocan lagunas en la memoria de los testigos, sin embargo ayer Manuel Docampo, que fue presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés entre octubre de 2007 y julio de 2011, se disculpó por no estar ofreciendo toda la información que le gustaría al tribunal que juzga la presunta falsedad documental y malversación en la gestión del Centro Niemeyer. «Tengo un cacao mental después del tiempo transcurrido... No es que no quiera colaborar, que me encantaría, pero mi memoria tiene límites», afirmó en la sala.

A pesar de ello, los recuerdos de Docampo sí sirvieron para ir apuntalando algunas de las estrategias de las partes. Reconoció que la Autoridad Portuaria no ingresó en 2007, sino en 2008, los 250.000 euros comprometidos para la financiación de la fundación y los de 2008 los giraron a principios de 2009 porque precisaba autorización previa de Puertos del Estado. «El problema que teníamos para hacer el ingreso era que yo tenía que tener autorización de Puertos del Estado. A partir de 2009 los ingresos fueron regulares y fraccionados (50.000 y 50.000)», indicó.

Explicó que él analizaba las cuentas y miraba las partidas para ver si algo le llamaba la atención. Y no lo hizo. «Las que yo miré eran equilibradas. No había, a priori, ningún elemento que llamara la atención», afirmó. Aseguró que miraba tanto el balance como la cuenta de resultados, la memoria y leía el informe de auditoría. «Recuerdo que no había observaciones en 2007, 2008 y 2009, que fueron los años en los que yo aprobé las cuentas», manifestó. Es más, le sorprendió advertir que en alguno de esos ejercicios había más ingresos que gastos. Al fiscal le extrañaron estas declaraciones habida cuenta de que en las cuentas de 2009 hay un párrafo final en el que se reconoce un asiento rectificativo de menos de 260.000 euros correspondiente a los años anteriores.

Pudo certificar que nunca se manifestó en el patronato que hicieran falta más ingresos para las actividades y que nunca se negaron informes si eran solicitados. Docampo aseguró «tener una idea» de lo que ganaban los tres empleados y rechazó el desinterés que Rebo- llo había atribuido al patronato cuando se hablaba de cuentas.

Señaló además que «el concepto que yo tenía del señor Grueso es que era una persona competente» y «entendía que el centro había adquirido un nivel interesante». De hecho, «cuando iba a Madrid, la gente me preguntaba qué pasaba en Avilés, no era el puerto el que ocupaba las conversaciones preferentes, parecía que el Centro Niemeyer nos había puesto en órbita».

Menos explícito fue Francisco Menéndez, exvicepresidente de la Autoridad Portuaria, que prácticamente no recordaba nada. «Tengo 82 años», se excusó. Fue evidente, además, que le molestaron algunas preguntas. A la abogada de la acusación popular Foro Asturias, Teresa Domínguez, le remarcó que la función del patronato no era fiscalizar la labor del director general cuando ella preguntó si alguna vez exigieron facturas a Grueso de los gastos.

El juicio continuará el próximo día 6 de mayo con las testificales de varios directivos de Viajes El Corte Inglés.