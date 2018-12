El calendario del Ayuntamiento de Avilés convierte en laborable el día de Navidad, dice UCIN El 25 no está en rojo. / LVA Y. L. AVILÉS. Viernes, 28 diciembre 2018, 01:41

Pocos son los años en los que el calendario que reparte el Ayuntamiento de Avilés no se convierte en noticia por algún tipo de error. Este año lo vuelve a ser. Ayer desde UCIN se lamentaba que el mes de diciembre no marcase como festivo el día 25, Navidad. Y se hacía con cierta sorna teniendo en cuanta la fecha en la que estamos. «No es ninguna inocentada, el equipo de gobierno ha convertido en laborable el día de Navidad», señalaban desde el nuevo partido político. «Si nos hubiera llegado mañana -por hoy- seguro que pensábamos que era la inocentada del año de nuestro Ayuntamiento», añadían. Y siguiendo con el mismo tono bromeaban con que «quizá sea parte de los recortes que se viven y se quiere hacer trabajar a los funcionarios un día más al año». El caso es que, «bromas aparte, el 25 de diciembre aparece en el calendario como día laborable el próximo año, pero entendemos que sigue siendo festivo en Avilés como en el resto de España, si no es así que nos diga el PSOE por qué».