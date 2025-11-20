La calle Río San Martín de Avilés ampliará sus aceras y creará un carril exclusivo para bicicletas

La calle Río San Martín está llamada a ser una de las que sufran más cambios en los próximos años. A la rehabilitación que ... se está llevando a cabo en la antigua barriada del Tocote y al proyecto presentado por el Grupo Inmobiliario Delta para reurbanizar la manzana que va desde la Comisaría de la Policía Nacional al camino del Lavadero se suma otro proyecto del Ayuntamiento para transformar la movilidad en este vial, que constituye una de las principales entradas a Avilés.

El Consistorio proyecta realizar unas obras de mejora en la calle, que supondrán la ampliación de las aceras, la eliminación de las barreras arquitectónicas que existen actualmente y la creación de un carril exclusivo para bicicletas.

Antes de eso, y a fin de « conocer la afección al tráfico rodado que se pudiera ocasionar», la concejalía de Servicios Urbanos ha contratado a la empresa Vectio, la misma que se encargó de la redacción del Plan de movilidad, un estudio del tráfico en la zona, tanto de la demanda, como de la capacidad y el nivel de servicio del vial. Supondrá un coste de 15.000 euros y deberá estar listo en el plazo de un mes y medio.

Soluciones

La actuación supondrá eliminar uno de los dos carriles de subida de la calle, que actualmente tiene dos de subida y uno de bajada, que se duplica en los últimos metros, cuando se aproxima al entronque con la avenida de Portugal y Jiménez Díaz, o bien suprimir los aparcamientos existentes en el lado del Tocote. Serían estas unas plazas que podrían verse sustituidas en el futuro por los nuevos espacios que se creen cuando se desarrolle esa zona, aunque eso no sería a corto plazo. Habría que buscar entonces una solución alternativa par ano perder capacidad de aparcamiento en una zona en la que la mayoría de las viviendas, además, carecen de garaje propio.