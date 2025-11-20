El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La calle río San Martín cuenta actualmente con dos carriles de subida y uno de bajada. PABLO NOSTI

La calle Río San Martín de Avilés ampliará sus aceras y creará un carril exclusivo para bicicletas

El Ayuntamiento hará primero un estudio del tráfico en la zona para prever los efectos que puedan tener los cambios que se proyectan

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

La calle Río San Martín está llamada a ser una de las que sufran más cambios en los próximos años. A la rehabilitación que ... se está llevando a cabo en la antigua barriada del Tocote y al proyecto presentado por el Grupo Inmobiliario Delta para reurbanizar la manzana que va desde la Comisaría de la Policía Nacional al camino del Lavadero se suma otro proyecto del Ayuntamiento para transformar la movilidad en este vial, que constituye una de las principales entradas a Avilés.

