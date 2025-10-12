La calle Rivero de Avilés cose sus costuras con varias iniciativas privadas de rehabilitación

Lentamente, la calle Rivero ha ido experimentado un ligero resurgir en los últimos años. A la apertura de algunos nuevos negocios se suman ahora ... algunas promociones inmobiliarias que contribuirán a cerrar algunos de los agujeros que hay en la trama de esta larga e histórica calle que une la avenida de Cervantes con la plaza de España y soportalada en buena parte de su recorrido.

La propiedad del número 32 se dispone a finalizar el inmueble que comenzó a construir hace años pero que quedó inacabado. La Junta de Gobierno ya ha aprobado la licencia de obras para las obras, que supondrán la creación de una vivienda unifamiliar en las plantas superiores y un local comercial en el bajo.

Se trata este de un edificio protegido, ya que se encuentra dentro del conjunto histórico de La Villa, con un nivel de interés muy alto y protección integral en lo referido a la adecuación a los entornos culturales de las nuevas edificaciones, y su conclusión servirá para adecentar una zona que cuenta con varios solares sin construir y otros en estado deficiente.

No es la única obra, sin embargo, que se verá en los próximos tiempos en la zona, ya que también está prevista la conversión de otro edificio cercano en un complejo de aparcamientos para alojamiento temporal. Entre ambas actuaciones se prevé una inversión privada de alrededor de 200.000 euros.

Se ha construido ya en el solar del número 54, uno de los afectados por el segundo Plan de edificación forzosa. Con los trabajos a falta de remates, el resultado de esta obra, también de iniciativa privada, es que se ha llenado el hueco que existía entre la popular heladería de Los Valencianos y el edificio municipal que en su día ocupó la comisaría de la Policía Local con un edificio de similares características al del número 32, compuesto de una vivienda unifamiliar y un local comercial en la planta baja.

Obras pendientes

Están a la espera, sin embargo, otros solares afectados tanto por este plan de edificación forzosa como por el del casco histórico. Dos de ellos son los de los números 20 y 22. Allí se pretendía no solo la construcción de nuevos edificios de viviendas, sino también un nuevo acceso al parque de Ferrera, una entrada alternativa a medio camino entre la de la Casa de Cultura y la existente en la parte baja de Rivero. Además de dar continuidad a los soportales, que se interrumpen en ese punto.

También había proyectos para los solares vacíos en la zona del entronque con la avenida de Cervantes, donde tampoco se ha levantado ningún ladrillo. Como en el 113, donde el plan del casco histórico proponía una actuación en esta parcela, que rodea a la farmacia y da tanto a la calle Rivero como a la avenida de Cervantes, con una «solución arquitectónica capaz de reinterpretar los valores que son propios del caserío tradicional que aún ocupa la calle Rivero y al mismo tiempo servir de perfecto mediador con las edificaciones disonantes presentes en los solares colindantes». Lo cierto es que esos dos terrenos de la parte baja de la calle siguen sin construir, mientras que en el resto de la calle sí se han rehabilitado varios edificios en los últimos tiempos.

Esta pendiente también de definir el nuevo uso que se le dará al antiguo geriátrico ubicado frente a la entrada al parque, que fue adquirido a principios de año por una agencia inmobiliaria, pero que aún no ha comenzado a trabajar en él.