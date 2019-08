La Calleja de los Cuernos, vacía a pesar de no estar cortada al paso por completo El acceso solo está cortado al primer edificio de la calle, el resto es accesible desde La Cámara. / MARIETA La valla informativa confunde a los peatones que piensan que no se puede acceder tampoco desde La Cámara, afirman los hosteleros MARINA MARTÍN AVILÉS. Jueves, 29 agosto 2019, 00:43

Los hosteleros de la calle Alfonso VII, más conocida como la Calleja de los Cuernos, no llenaron sus locales en el día grande de San Agustín tanto como hubiesen esperado. Muchos avilesinos aprovecharon el festivo saliendo a comer, pero la mayoría no se decantaron por esta vía a pensar de que no estaba cortada completamente.

Lo que está cortado es el acceso desde la plaza de Álvarez Acebal, pero desde la calle de La Cámara se puede entrar sin ningún problema y subir hasta el número 20 de la calle. Sin embargo, la impresión no es esa, ya que hay una valla, «supuestamente informativa», que da a entender que el paso está cortado también desde ahí, lamentan los hosteleros. Santiago Álvarez es el responsable del restaurante Ronda 14, el último al que se puede acceder. Comentaba ayer que este corte les ha afectado «de forma muy evidente», ya que grabó vídeos «en los que se veía claramente como Galiana o La Cámara tenían gran afluencia de gente, mientras nuestra calle estaba completamente vacía». En su caso, explica, sirvieron comidas, «ya que había bastante gente con reserva», pero «a los turistas no se les ocurría pasar por aquí, la impresión que da es que está la calle cortada entera».

En una de las pequeñas terrazas de la calle tomaba el aperitivo Marta González, que estaba de acuerdo en lo que decía el hostelero. «Me dijo mi cuñada que me esperaba en este bar, y cuando fui a subir desde La Cámara y vi la valla, la llamé porque pensé que se habría confundido», explicaba.

Esta incómoda situación para negocios y hosteleros de la vía se ha dado por el riesgo de desprendimiento en el edificio que hace esquina con Álvarez Acebal en el que está la joyería Cuétara. Ante este peligro, se han implantado medidas cautelares, como el cese de la actividad del negocio que se aloja en su bajo. Además de tener que realizar ciertas labores de estabilización. Hasta que esto se realice, ese acceso seguirá cerrado.

«Lo que sí creo es que el Ayuntamiento se va a adelantar a los acontecimientos y en estos próximos días se encargará de apuntalar y poner el andamio», comentaba el gerente del Ronda 14.

Oficialmente, los propietarios del edificio tienen diez días naturales para hacer estas labores, que se podrían alargar hasta el 6 de septiembre. La más afectada en la Calleja de los Cuernos podría ser la tienda J.O. Pepita, situada en el edificio de enfrente al que está en mal estado. La propietaria «no sabía si estos días podría abrir, o si tendría que esperar a que terminasen las obras por precaución», lo que podría suponer importantes pérdidas para un negocio que vende, entre otras prendas, uniformes para colegios.