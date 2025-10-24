El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los soldadores son de los profesionales más demandados. JORDI ALEMANY

La Cámara de Comercio de Avilés y Femetal formalizan su acuerdo con los dos primeros cursos para desempleados

Están destinados a cubrir nichos de empleo en las empresas de la comarca en Inspección de Soldadura y en Pintura Industrial

Yolanda De Luis

Avilés

Viernes, 24 de octubre 2025, 06:37

El convenio firmado entre la Cámara de Comercio de Avilés y la Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias ( ... Femetal) a finales de septiembre para impulsar acciones conjuntas de defensa de los intereses empresariales en la comarca y para la realización de acciones formativas se ha concretado ya en los dos primeros cursos que se desarrollarán el próximo mes para dar respuesta a las necesidades de trabajadores en empresas del sector.

