La Cámara de Comercio de Avilés y Femetal formalizan su acuerdo con los dos primeros cursos para desempleados

El convenio firmado entre la Cámara de Comercio de Avilés y la Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias ( ... Femetal) a finales de septiembre para impulsar acciones conjuntas de defensa de los intereses empresariales en la comarca y para la realización de acciones formativas se ha concretado ya en los dos primeros cursos que se desarrollarán el próximo mes para dar respuesta a las necesidades de trabajadores en empresas del sector.

Serán los cursos de Técnico e Inspector de Construcciones Soldadas, y de Operario Especialista en Tratamiento Superficial y Pintura Industrial. Darán comienzo el próximo 17 de noviembre y están destinados a personas mayores de 45 años y menores de sesenta, desempleadas.

Cada uno de los cursos tiene una duración de 150 horas, de las que las teóricas se impartirán en las propias instalaciones de la Cámara de Comercio en la Plaza de Camposagrado, mientras que las prácticas se llevarán a cabo en la empresa Asturauto, en Cancienes, en el caso del de Pintura Industria; mientras que el de inspección de Inspector de Soldadura las prácticas serán en el centro de formación que Femetal tiene en la ciudad.

En este último la formación incluirá clases sobre la prevención de riesgos laborales, sobre la sensibilización medioambiental y gestión de residuos y sobre la aplicación de tratamientos superficiales anticorrosivos sobre los que versarán las prácticas. El de inspección de soldadura incluye en su formación teórica clases sobre inspección visual, ensayos no destructivos (END), líquidos penetrantes o partículas magnéticas, para después afrontar la práctica sobre el terreno de estos conocimientos adquiridos.

El acuerdo entre la Cámara y Femetal contempla profundizar en acciones formativas para cubrir nichos de empleo en las empresas de la comarca con menores de treinta años y mayores de 45 desempleados; pero también impulsar jornadas técnicas, cursos de emprendimiento o talleres.