La Cámara de Comercio premia la innovación en las empresas de nueva creación

La Cámara de Comercio de Avilés acaba de convocar el una nueva edición del Premio Emprendedor del Año Futuro Avilés. Como en las veintiséis ediciones anteriores, el objetivo de este galardón es reconocer a los nuevos empresarios que destaquen por las innovaciones implantadas en sus sistemas comerciales, técnicos o de gestión; o por la originalidad y calidad de su producto servicio; o por el empleo generado, y que estén ubicados en los municipios de Avilés, Castrillón, Corvera, Gozón, Illas y Soto del Barco.

El galardón está dotado con 2.000 euros y cuenta con el patrocinio del Banco Santander. Además, la empresa ganadora recibirá una estatuilla conmemorativa, tendrá difusión gratuita en medios de comunicación y una anualidad gratuita de adhesión a la Cámara.

Según las bases, a este premio se pueden presentar personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, sociedades civiles o sociedades de capital legalmente constituidas con una antigüedad inferior a cinco años y superior a un año. Y las candidaturas se pueden formalizar tanto de forma presencial como por correo electrónico.

Para su decisión final, el jurado tendrá en cuenta las innovaciones implantadas en los sistemas comerciales de las empresas, su vocación internacional, originalidad y calidad del producto o servicio que presta, así como el empleo generado, planes de inversión o las certificaciones en materia de sostenibilidad, entre otras cuestiones.