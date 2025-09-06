El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Cámara de Comercio premia la innovación en las empresas de nueva creación

R. D.

AVILÉS.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

La Cámara de Comercio de Avilés acaba de convocar el una nueva edición del Premio Emprendedor del Año Futuro Avilés. Como en las veintiséis ediciones anteriores, el objetivo de este galardón es reconocer a los nuevos empresarios que destaquen por las innovaciones implantadas en sus sistemas comerciales, técnicos o de gestión; o por la originalidad y calidad de su producto servicio; o por el empleo generado, y que estén ubicados en los municipios de Avilés, Castrillón, Corvera, Gozón, Illas y Soto del Barco.

El galardón está dotado con 2.000 euros y cuenta con el patrocinio del Banco Santander. Además, la empresa ganadora recibirá una estatuilla conmemorativa, tendrá difusión gratuita en medios de comunicación y una anualidad gratuita de adhesión a la Cámara.

Según las bases, a este premio se pueden presentar personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, sociedades civiles o sociedades de capital legalmente constituidas con una antigüedad inferior a cinco años y superior a un año. Y las candidaturas se pueden formalizar tanto de forma presencial como por correo electrónico.

Para su decisión final, el jurado tendrá en cuenta las innovaciones implantadas en los sistemas comerciales de las empresas, su vocación internacional, originalidad y calidad del producto o servicio que presta, así como el empleo generado, planes de inversión o las certificaciones en materia de sostenibilidad, entre otras cuestiones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  2. 2

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón
  3. 3 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  4. 4 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  5. 5 Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en la cabeza»
  6. 6 La Vuelta llega a Asturias y el Principado insta al equipo de Israel a que abandone la prueba
  7. 7 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  8. 8 Un camión ardiendo causa retenciones a la altura de Parque Principado
  9. 9 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  10. 10 Las quejas vecinales dan sus frutos y el Ayuntamiento derribará el Soccer World de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Cámara de Comercio premia la innovación en las empresas de nueva creación