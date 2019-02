El Camarín recupera su brillo Gloria Muñiz Barrio y Sara González Curto junto al Camarín de la parroquia de Sabugo. / MARIETA La pieza procesional de Santo Tomás encara la recta final de su restauración C. DEL RÍO Sábado, 9 febrero 2019, 02:35

Estaba lleno de polvo, tenía una columna fracturada, varios elementos decorativos desaparecidos y decoloraciones varias. A pesar de este diagnóstico, las restauradoras Gloria Muñiz Barrio y Sara González Curto concluyen que el estado del Camarín de la Iglesia de Santo Tomás de Canterbury no era malo. «Podría ser peor, no tiene ataques de insectos», ilustran para indicar que la mayoría de las necesidades de la Custodia de la octava del Corpus en las procesiones de Semana Santa son fácilmente subsanables.

El Camarín, encargado por Ramona Álvarez y regalado a la parroquia para una custodia que a su vez había donado Josefina Balsera, data de 1944. Se trata de una pieza de madera en forma de capilla y en tonos dorados que todos los años se saca en procesión. Los años, las inadecuadas condiciones de conservación y las agresiones (involuntarias, huelga decir) que sufre en estas salidas provocan un envejecimiento que estos días tratan las restauradoras.

Tras una primera fase de documentación fotográfica, toma de muestras y análisis microquímicos para identificación de técnicas y materiales empleados, Muñiz Barrio y González Curto acometieron la limpieza tanto de la suciedad superficial como de los depósitos de polvo. «La parte superior estaba mejor que la inferior, pero tenía partes azules en las cuatro columnas que lo sustentan, una de ellas además estaba fracturada», explican. Esos 'azules' aparecen al caerse el color dorado que en la pieza original se aplicó con pan de oro y en las sucesivas reparaciones no profesionales se fue cubriendo con purpurinas, barnices y otros elementos. «A estas adiciones las llamamos un 'falso histórico', aunque no sean propias de la pieza original, no eliminamos las que no están envejecidas porque sería peor. Tenemos que tener sensibilidad con los aportes», añaden. Sí se quitan repintes y barnices que perturban «la correcta lectura de la obra» y elementos metálicos oxidados o cubiertos por distintas capas de barniz.

La restauración incluye la nutrición del soporte y la consolidación estructural tanto de determinados elementos fracturados como la reposición de elementos desprendidos o extraviados, que constituye el grueso de la intervención.

Esta restauración es la primera semiprofesional de ambas jóvenes. Propuestas para el trabajo por el restaurador y profesor en la Escuela de Arte, Luis Suárez Saro, él coordina y revisa lo que ellas definen como un «reto atractivo». Lo más complicado hasta el momento ha sido determinar el «alcance de la limpieza» y lo más duro físicamente el puntillismo, que trata de cubrir 'calvas' sin pintar la madera, sino a base de puntos muy pequeños discernibles de cerca, pero que de lejos ofrecen un color homogéneo y armónico que la próxima Semana Santa observarán con ojo escrutador mezcladas entre los fieles que seguirán la procesión desde la calle.