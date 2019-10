Cambia Avilés advierte de que el IBI subirá y pide aplicar un tipo diferenciado Vista de Avilés desde la ermita de La Luz. / MARIETA El gobierno local pone sobre la mesa un incremento de la viñeta, que lleva congelada desde el año 2014 RUTH ARIAS AVILÉS. Sábado, 12 octubre 2019, 01:20

El planteamiento del gobierno local para las tasas, impuestos y precios públicos del año que viene pasa por la subida de los servicios deportivos, la viñeta y también el IBI, ya que aunque la propuesta supone la congelación del tipo, es necesario seguir aplicando la revalorización catastral de 2012. De esta forma, la base imponible será mayor, y la previsión es que el recibo pueda subir un 2%. «Este año hay que seguir con el proceso de actualización y, si no se baja el tipo, la gente va a pagar más», advirtió ayer Cambia Avilés tras su reunión con la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz.

El edil de la coalición Primitivo Abella propuso una reducción del tipo hasta situarlo en el entorno de 0.64 para lograr así congelar el recibo, ya que con el 0.67 actual habrá una subida. Cambia Avilés insistió ayer en el mismo planteamiento que lleva años presentando, y que pasa por realizar cambios en la ordenanza que supongan dos tipos de IBI diferenciados, incrementando el tipo para aquellos inmuebles cuyo valor catastral supere el millón de euros, pero que no parece del agrado del gobierno local, que nunca ha contemplado aplicar la medida.

La propuesta del gobierno pasa también por una subida del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que se vería incrementado un 1,5%, lo que supondrá 0,32 euros para los vehículos de menos cilindrada a los 2,84 euros para aquellos que tengan una mayor potencia fiscal. De esta forma, aquellos vehículos de menos de ocho caballos fiscales pagarían 21,62 euros, los que tienen entre 8 y 11,99 58,26 euros, aquellos que se encuentran entre 12 y 15,99 abonarían 123,12 euros anuales, y a partir de ahí 153,57 euros.

Esta subida se suma a la conocida ayer de las tarifas de la Fundación Deportiva Municipal que también se está planteando y que supondrá también un incremento del 1,5%. Ruiz recordó ayer que «Avilés es la segunda ciudad asturiana con menor presión fiscal», y que «tenemos un plan presupuestario a medio plazo que hay que cumplir, lo que implica garantizar que existen recursos suficientes», señaló.

Cambia Avilés, por su parte, pidió ayer nuevamente que las bonificaciones se referencien al Salario Mínimo Interprofesional y no al IPREM, y que se eliminen los saltos. Abella manifestó además su desacuerdo con la subida de las tasas deportivas ya que «hay una depreciación salarial y no procede», además de señalar que «las instalaciones deportivas están saturadas y hay que pensar en mejorar su calidad, no en encarecerlas». Su grupo no apoyará esas subidas y defenderá además «la no caducidad de los bonos».