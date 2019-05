Cambia Avilés se compromete a extender la gratuidad de las escuelas de cero a tres años Elena Vallepuga, Tania González y Llarina González, ayer en la escuelina de El Quirinal. / OMAR ANTUÑA Afirman que la renta máxima exigida en Avilés es de 1.472 euros mensuales «cuando en el resto de Asturias se eleva a 1.800» J. F. G. AVILÉS. Lunes, 6 mayo 2019, 01:47

Cambia Avilés se compromete a elevar a 1.800 euros mensuales la renta máxima familiar para acceder gratuitamente a las escuelas infantiles de cero a tres años y a «dignificar» las condiciones laborales y salariales de las educadoras. Según manifestó ayer su candidata a la alcaldía, Tania González, el tope de ingresos anuales que exige el Ayuntamiento de Avilés para la exención de la matrícula es de 1.472 euros, «cuando en el resto de Asturias son 1.800. Por ejemplo, una familia con unos ingresos de 1.500 euros anuales que viva en Jardín de Cantos tiene que pagar, y una que viva en Raíces (Castrillón) no».

González atribuye la situación a la «tozudez del PSOE de Avilés, que en lugar del salario mínimo, como en el resto de Asturias, toma como referencia el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples)». La candidata de Cambia Avilés augura que las escuelas infantiles de primer ciclo «cada vez van a tener mayor demanda. Hay listas de espera, y las educadoras están sobrecargadas. Hay que ir pensando en abrir una nueva escuela en el centro de la ciudad, que es donde hay mayor demanda, mejorar el servicio y facilitar que las familias puedan caminar hacia la igualdad», concluyó.

Educadora en una escuela infantil y número diez de la lista de Cambia Avilés, Elena Vallepuga reclamó la «necesidad de un cambio de gobierno. El que tenemos no tiene en cuenta los derechos de las trabajadoras de las escuelas infantiles. Accedimos mediante un concurso oposición en el que se nos exigía la categoría de técnico superior en educación infantil que, sin embargo, no está recogida en nuestras retribuciones. Somos el colectivo de personal municipal que menos cobra, y estamos recogidas en el anexo de la relación de puestos de trabajo. Lo único que hemos conseguido es un aumento en la paga de productividad. Tenemos el más elevado, lo cual es en sí mismo contradictorio cuando -reiteró- somos las que tenemos el salario más bajo».

Llarina González Nuevo, número dos de la lista de Cambia Avilés, incidió en que «las escuelas de cero a tres años tendrían que ser de competencia autonómica y estar incluidas en la red pública de escuelas. El PSOE no quiere, pero los ayuntamientos no podemos mirar para otro lado y dejar al colectivo de trabajadoras sin unas condiciones de trabajo dignas. Hay que apostar por las escuelas infantiles para que vengan familias de otros lados y las de aquí no se marchen».

Al margen de las retribuciones, «exigimos que haya una pareja educativa en todas las unidades y que se dote a las escuelas de los materiales necesarios. De cara al presupuesto de este año solicitamos una partida económica con tal fin, y nos dijeron que no es necesario. Eso demuestra que no hay una apuesta clara por la las escuelas infantiles de primer ciclo, cuando es algo fundamental para la conciliación y el futuro de Avilés. Es un servicio público que hay que dignificar, lo que a su vez requiere dignificar el trabajo de las profesionales que lo atienden», concluyó Llarina González.