Cambia Avilés pide inversión para La Toba

El grupo municipal Cambia Avilés se hizo eco ayer del mal estado de las instalaciones deportivas de La Toba, tal como han venido lamentando los padres de los chavales que utilizan la infraestructuras. En los vestuarios hay duchas que no funcionan, el mantenimiento de la caldera es insuficiente, no hay espacio para dejar las pertenencias y el almacén se encuentra y ni siquiera cumple con la normativa de accesibilidad, según denuncian. La concejala Sara Retuerto indicó que «el césped de hierba artificial cada vez se encuentra en peor estado y esto provoca un mayor número de lesiones entre los jugadores» y criticó que el gobierno pretenda «que sean las familias las que soporten la subida de precios públicos en las instalaciones deportivas, pero no invertir en el mantenimiento de las mismas».