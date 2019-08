Cambia Avilés plantea que se impulse el mantenimiento de edificios antiguos

El incendio de la casa de los García Pola ha dado pie a que Cambia Avilés insista en su petición al gobierno municipal para que «se impulse el mantenimiento de los edificios más antiguos del casco urbano, no solo los del casco histórico». La concejala de la formación en la que confluyen Podemos e Izquierda Unida puso como ejemplo el plan de edificación forzosa en el casco histórico, que por el momento incluye a trece solares vacíos, para pedir su ampliación «al resto del casco urbano de la ciudad, porque ya hemos denunciando en más de una ocasión el mal mantenimiento y luego nos llevamos sorpresas desagradables».

Llarina González citó como ejemplo de la situación de deterioro de algunos inmuebles muchas casas de indianos «que están antiguas y muchas veces los herederos no pueden afrontar el gasto económico de una rehabilitación». No obstante, para Cambia Avilés «eso no puede ser excusa para un buen y óptimo mantenimiento impulsado desde el Ayuntamiento de Avilés por seguridad de los vecinos. Pedimos que se tome en serio, porque hay casas y edificios en esa situación».