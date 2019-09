Cambia Avilés rebate que sus propuestas sí son sostenibles

Cambia Avilés atribuye el rechazo del gobierno local a cinco de sus propuestas de inversiones sostenibles a su «desconocimiento» de la normativa que las regula o a «la ausencia de voluntad para negociar». Consisten en instalar cubiertas en parques infantiles y construir una nueva escuela infantil en la zona oeste del concejo y una senda ciclo-peatonal. El portavoz del gobierno, Manuel Campa, argumentó que no son financieramente sostenibles ni tienen encaje en la norma, afirmación que Cambia Avilés rechaza de plano. «La Ley no dice, como esgrime, que la inversión deba recuperarse con ahorro sobre gastos corrientes, solo que permita durante su ejecución, mantenimiento y liquidación cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública por parte de la Corporación, y en este sentido su contribución a la reducción de gastos se valorará, pero no deben ser coincidentes», asegura su portavoz, Tania González. También incide en que en base a los motivos expuestos por Campa «estarían en riesgo muchas inversiones propuestas por el propio gobierno local, como el gasto de 900.000 euros en remodelar el parque de El Muelle.