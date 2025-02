Cambia Avilés y PP reprochan al PSOE que «humille al empleado de proyectos europeos»

La noticia de que la Inspección de Trabajo ha abierto un acta de infracción al Ayuntamiento de Avilés por dejar sin ocupación efectiva al coordinador de proyectos europeos, al menos desde el año 2017, trascendía ayer tras una investigación que concluye que al trabajador no ... se le encargan las funciones que debería ejecutar, que en cambio sí se llevan a cabo mediante contratos menores con empresas externas.

En menos de veinticuatro horas han saltado las alarmas entre los grupos de la oposición, que exigen explicaciones sobre este hecho al equipo de gobierno sin dilaciones. «Ya en el mes de octubre desde el grupo popular llevamos una interpelación al Pleno municipal denunciando que se estaban llevando a cabo contratos menores con empresas externas para captar fondos europeos y estaba previsto además ampliar esa partida económica», recuerda la portavoz del PP, Esther Llamazares.

«Lo que denuncia Inspección de Trabajo nos parece muy grave porque el gobierno socialista está anulado a un trabajador de este Ayuntamiento, le siguen pagando para humillarle y vuelve a tirar dinero publico en contrataciones externas», denuncia la edil, que califica de «vergonzoso» que se trata de esta manera a los trabajadores municipales, «que son el efectivo que tiene la administración para tender a nuestros ciudadanos».

Llamazares adelantó que en el próximo Pleno le pedirán explicaciones a Manuel Campa como concejal responsable del área, «porque no podemos permitir que el Ayuntamiento de Avilés y sus trabajadores sean un cortijo para el Partido Socialista. No podemos permitir que se condene y se aparte a quienes consideran que no son aptos para desarrollar el trabajo respecto a sus intereses».

«Ni siquiera sabemos el motivo de lo que han hecho, el ocultismo y la poca transparencia empieza a preocuparnos de forma alarmante, pero el castillo de naipes del PSOE se cae, e invito a todos los compañeros de la oposición a no permitir que se utilice el personal público para intereses partidistas», expuso ayer la edil popular en un comunicado.

«Son contratos innecesarios»

Precisamente desde otros grupos como Cambia Avilés recogieron el guante de Llamazares sin dilación. «El gobierno municipal tiene a un trabajador condenado al ostracismo y Manuel Campa deberá dar explicaciones», sostiene el concejal de Cambia Avilés, Primitivo Abella, que incide en recalcar lo innecesario de los contratos externos llevados a cabo en los últimos años.

«Esas tareas le corresponderían a dicho trabajador por su ficha de funciones y en cambio se están concediendo a empresas. Lo último ha sido un contrato de 13.000 euros a la consultora DEX que consistía en recopilar información en torno al acceso a ayudas y programas europeos, cuando es un trabajo que podría hacer esta persona», reprocha Abella a los socialistas, a los que pide «explicaciones» antes de pedir la dimisión de Campa, como hizo el sindicato CSI al que pertenece el trabajador afectado.