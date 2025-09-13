El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La entrada al centro deberá realizarse por José Manuel Pedregal. PABLO NOSTI

Un cambio en unas calles fuera de la futura zona de bajas emisiones

R. A.

AVILÉS.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Los cambios que se plantean en la prolongación de la calle de La Cámara quedan fuera del área afectada por las zonas de bajas emisiones y, por tanto, no se encuentran sujetos a las restricciones que marcará la futura ordenanza en la que el consistorio está trabajando. La zona de bajas emisiones finaliza en la calle Luz Casanova y la avenida de Alemania por el norte, y en la plaza de La Merced por el Oeste, por lo que no afecta a ninguno de los tramos de La Cámara que no son peatonales.

No habrá, por tanto, accesos restringidos ni habrá control constante de la contaminación y el ruido.

Se busca, precisamente, servirse de estas zonas colindantes con las de bajas emisiones para desviar a ellas tanto el tráfico como el aparcamiento, delimitando una almendra central con una ronda exterior para la circulación.

Además de este último tramo de la Cámara, también se baraja aumentar las plazas de aparcamiento en la avenida de La Constitución, tras haberlo hecho en la calle Fuero, donde se ganó un margen tras la urbanización de la margen derecha.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  2. 2 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  3. 3 Toca el segundo premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  5. 5

    La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón
  6. 6 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  7. 7

    La Fiscalía pide medidas de apoyo jurídico a Villa por el deterioro de su salud
  8. 8 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  9. 9

    Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»
  10. 10

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un cambio en unas calles fuera de la futura zona de bajas emisiones

Un cambio en unas calles fuera de la futura zona de bajas emisiones