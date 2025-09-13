Un cambio en unas calles fuera de la futura zona de bajas emisiones

R. A. AVILÉS. Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Los cambios que se plantean en la prolongación de la calle de La Cámara quedan fuera del área afectada por las zonas de bajas emisiones y, por tanto, no se encuentran sujetos a las restricciones que marcará la futura ordenanza en la que el consistorio está trabajando. La zona de bajas emisiones finaliza en la calle Luz Casanova y la avenida de Alemania por el norte, y en la plaza de La Merced por el Oeste, por lo que no afecta a ninguno de los tramos de La Cámara que no son peatonales.

No habrá, por tanto, accesos restringidos ni habrá control constante de la contaminación y el ruido.

Se busca, precisamente, servirse de estas zonas colindantes con las de bajas emisiones para desviar a ellas tanto el tráfico como el aparcamiento, delimitando una almendra central con una ronda exterior para la circulación.

Además de este último tramo de la Cámara, también se baraja aumentar las plazas de aparcamiento en la avenida de La Constitución, tras haberlo hecho en la calle Fuero, donde se ganó un margen tras la urbanización de la margen derecha.