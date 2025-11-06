El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un momento de la intervención de Manuel Campa. LVA

Campa expone en Barcelona el modelo de desarrollo de Avilés

El gobierno subraya el diálogo social existente y la colaboración público-privada para impulsar la innovación en la ciudad

F. B.

AVILÉS.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El concejal de Desarrollo Económico y Urbano, Manuel Campa, presentó ayer en el Smart City Expo World Congress de Barcelona el modelo de desarrollo de Avilés y las conclusiones del grupo de trabajo Urbact In4Green que se ha venido desarrollando en la ciudad.

La cita catalana, destacó ayer Campa, ha permitido examinar los resultados ante ciudades como Munich o Copenhague, validando la experiencia local y abriendo la vía a posibles colaboraciones futuros.

El edil destacó «la importancia de la colaboración público-privada, y cómo en Avilés tenemos una larga experiencia en llegar a acuerdos en el ámbito de la concertación social y cómo eso lo trasladamos a la realidad para llevar a cabo de manera coordinada cuestiones como el desarrollo de nuevos sueldos industriales, la aparición en el 2015 del Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación y cómo compartiendo esos objetivos de ciudad puede ser más sencillo llegar a cumplirlos».

El Smart City Expo World Congress de Barcelona es el mayor evento mundial en innovación urbana.

Se calcula que ha tenido 25.000 visitantes profesionales de 130 países y 1.100 expositores.

La presencia de la ciudad como ponente representa un aval a la gestión del gobierno, además de abrir nuevas vías de colaboración en un momento crucial para el desarrollo de Avilés.

