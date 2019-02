«'Campaneros' forma parte de mi vida» Isaac Bazán Escobar, minutos antes de iniciar la charla que ofreció ayer en el Aula de Cultura. / Marieta Isaac Bazán, su director, rememora el rodaje en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS J. F. GALÁN Viernes, 8 febrero 2019, 03:15

Antonio Medina Joyera, Jesús Rodríguez Abades, Alfonso Lareo Ouzande, Manuel Martínez Velasco y José Vines Vicente son los protagonistas de 'Campaneros', un documental que narra la historia de los trabajadores que allá por los años cincuenta pusieron los cimientos de la antigua Ensidesa. Ayer, día en que se cumplieron cuatro años de su estreno, Isaac Bazán Escobar, su director, rememoró en el Aula de Cultura de La VOZDEAVILÉS aquel rodaje, fruto de un año de intenso trabajo. El acto, presentado por Mercedes de Soignie, se celebró en el Centro de Servicios Universitarios y fue seguido por numeroso público.

'Campaneros' nació casi por casualidad. «Mi abuelo, Juan Escobar Jiménez, trabajó en la obra civil de Ensidesa. Un día en una comida familiar surgió el tema, y le cambió el tono. Yo no sabía quiénes eran los campaneros, y decidí investigar». Bazán se dirigió entonces a una biblioteca. Allí encontró un libro de Juan Carlos de la Madrid que trataba sobre aquel penoso trabajo que tantas vidas se cobró. Oficialmente ocho, «pero fueron muchos más. Solo se contabilizaron los que murieron allí, pero otros muchos perecían al llegar a casa por un síncope o un mal de descompresión. Todavía queda mucho por descubrir».

Bazán estableció su primer contacto con un campanero en Francia por mediación de Catherine, una actriz que había participado en su segundo cortometraje de éxito, 'El beso', una historia en blanco y negro que narra el reencuentro entre un soldado estadounidense y una joven francesa que se habían conocido tras el desembarco aliado en Normandía. A partir de ahí fue tirando del hilo, indagando en el Archivo Histórico, manteniendo conversaciones con Román Antonio Álvarez, entonces concejal de Cultura, con Ismael Juárez, colaborador de este periódico, y con Javier Gancedo, presente en la charla de ayer.

Así destapó un tema que hasta entonces «era una poco tabú. Había un sentimiento de vergüenza por ese pasado, y del pasado siempre se aprende. Está muy bien conocer la historia de Pedro Menéndez de Avilés, pero también nuestra historia más cercana», reflexionó.

'Campaneros' es la historia de los héroes, como los calificó Gancedo durante su breve intervención, que entre 1951 y 1955 se sumergieron en aquellas campanas, sometidos a grandes cambios de presión y al constante riesgo de accidentes. «Factores había muchos. Los materiales eran de mala calidad y no había protocolos. En el documental se ve a un paisano con madreñas subido a una viga. Era una ruleta rusa».

'Campaneros' alcanzó un notable éxito. Unas cinco mil personas disfrutaron el documental en los ochos pases que se celebraron en la Casa de Cultura. También se proyecto en el Niemeyer y en otras salas, y ganó el premio al Mejor Largometraje Documental del Festival Internacional de Cine y Arquitectura Ficarq, ex aequo con 'Escapes de gas', de Bruno Salas. Hoy, cuatro años después, sigue a la venta en formato dvd y puede verse en plataformas digitales. «Parece que fue ayer. Sigo en contacto con la historia, sigo conociendo campaneros. 'Campaneros' forma parte de mi vida», subrayó Bazán. De los cinco protagonistas, el único que ha llegado al día de hoy es Alfonso Lareo.

Su siguiente trabajo fue 'Arijanos', la historia de aquellos miles de trabajadores burgaleses que tras desaparecer gran parte de su pueblo bajo las aguas del Ebro llegaron a Avilés a trabajar en la incipiente siderurgia, una diáspora narrada igualmente en primera persona por dieciocho protagonistas. «Avilés tiene una deuda con aquellas gentes», dijo Isaac Bazán, que pese al éxito de ambas cintas se aparta del género documental. «No creo que vaya a hacer más, no es el trabajo artístico al que aspiro. Ahora me centro en dos proyectos cinematográficos de ficción», dijo al respecto. Sus últimas palabras fueron un alegato en defensa del cine. «Las series funcionan muy bien, pero la atmósfera que se genera en una sala es otra cosa. El cine no va a dejar de existir».

Quinto centenario

El Aula de Cultura regresa el próximo jueves con la primera charla del ciclo dedicado al quinto centenario del nacimiento de Pedro Menéndez de Avilés. Como ponente, Antonio Fernández Toraño, autor de un extenso libro sobre El Adelantado. Comenzará a las 19.30 horas en el Centro de Servicios Universitarios bajo el título 'Pedro Menéndez de Avilés, un leal servidor de España'.