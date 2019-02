«'Campaneros' era una historia tabú porque no interesan los temas incómodos» Isaac Bazán, en los caños de San Francisco. / MARIETA Isaac Bazán Escobar. Cineasta Cuatro años después de arrojar luz sobre una parte de la historia local reciente, el guionista analiza su repercusión C. DEL RÍO Martes, 5 febrero 2019, 02:35

Isaac Bazán Escobar (Avilés, 1978) será el protagonista del Aula de Cultura del próximo jueves cuatro años después del rotundo éxito de su documental 'Campaneros', en el que se contaba la historia de los trabajadores que, en penosas condiciones laborales, construyeron Ensidesa. Hubo ocho proyecciones en la Casa Municipal de Cultura de Avilés y el DVD continúa a la venta. Bazán intervendrá el jueves, a las 19.30 horas, en el Centro de Servicios Universitarios.

-¿Cómo interpreta el éxito de 'Campaneros'?

-Se vio el interés no solo de Avilés sino de toda Asturias. Fue una especie de hito. Que yo sepa no ha habido documental de cine en Asturias más visto. Quizás fue porque sacó a la luz una leyenda negra, una especie de tabú.

-Sí, claro, yo desciendo de ella. Mis abuelos fueron parte de esa emigración de Extremadura y Andalucía que vino a construir la fábrica de Ensidesa. Recuerdo que yo tenía unos doce o trece años cuando el tema salió en una comida familiar y cambió la atmósfera. Me di cuenta de que era un asunto sensible y me picó la curiosidad. Empecé a investigar por mi cuenta en la biblioteca y di con un libro de De la Madrid en el que se hablaba de ello, pero dejé el tema aparcado unos años. Luego, después de rodar mi tercer corto, me encontré en Francia con un campanero.

-¡Vaya coincidencia! ¿Cómo fue aquello?

-Catherine, una actriz que trabajaba en el cortometraje, me preguntó por el siguiente paso y le dije que pensaba en hacer algo sobre los campaneros. Lo curioso fue que cuando ella regresó a Francia se encontró con amigo que descendía de un exiliado de España. Su padre había trabajado en las campanas. Así que fui allí y me entrevisté con él. Pasó bastante tiempo y después, poco a poco, fui descubriendo más detalles sobre la historia. Cuando ya tuve una idea específica de lo que quería hacer, comencé a darle forma.

-¿Conocemos los avilesinos la historia de nuestra ciudad?

-No lo sé. Pero sí es verdad que los productos audiovisuales abren el campo muchísimo. La gente puede interesarse, o no, a través de la literatura o la prensa, pero una proyección lo acerca de una forma más directa. Gente que no tiene ni idea de lo que pasa alrededor y luego toman conciencia. Y la de los 'campaneros' era una historia tabú porque a la gente no le interesa sacar temas incómodos a la palestra.

-¿Descubrió algo durante el proceso de documentación que le llamara la atención?

-Lo que más me sorprendió fue que ellos no consideraban que hubieran hecho algo heroico, sino que lo veían como algo normal. Yo sigo alucinando con la historia y sigo investigando porque forma parte de mi vida. He seguido conociendo campaneros y ahora mismo acabo de encontrarme con uno en Madrid. Son como parte de la familia.

-¿Confía en repetir este éxito?

-Uno cuando trabaja en esto piensa si su proyecto funcionará o no, pero no en el éxito porque te volverías loco. Tienes que encontrar tu propia voz.

-En 'Arijanos' también arrojó luz sobre la historia reciente.

-Sí, fue un encargo del exconcejal de Cultura, Román Antonio Álvarez. Yo había pasado montones de veces por delante de aquellas casas, pero no conocía la historia. Fue muy curioso. Hubo una conexión bastante grande con la gente del documental y lo rodamos en apenas un mes. Es un producto muy digno, pero no tienen tanta profundidad como 'Campaneros'.

-¿En qué está trabajando ahora?

-Espero acabar este año el guion de un largometraje con el que llevo atascado unos años y confío también en rodar mi cuarto cortometraje.