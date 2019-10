El Carbayedo, Sabugo y El Quirinal, las zonas con más terrazas hosteleras Terrazas en Sabugo, en la plaza de El Carbayo. / MARIETA La que paga la mayor tasa al Ayuntamiento en Avilés abona 5.118 euros al año, mientras que la cuota menor es de 50,75 euros anuales YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Lunes, 14 octubre 2019, 00:57

El número de terrazas hosteleras en la ciudad se ha multiplicado en los últimos cinco años y ha crecido tanto en el casco histórico como en los barrios. La zona de El Quirinal y Valgranda es actualmente la de mayor oferta con 29 terrazas contabilizadas en el censo que renueva cada año en el Ayuntamiento para girar el recibo de las tasas que deben abonar los hosteleros.

Las zonas peatonales del casco histórico son otro de los puntos en los que se ha visto aumentar el número de terrazas especialmente en los últimos años. 24 locales de Sabugo las tienen y en El Carbayedo, sumando la plaza peatonal y el resto de calles, hay 27, en Rivero hay trece, en Galiana son ocho y en el resto del casco histórico de la ciudad (La Fruta, Ferrería, Hermanos Orbón, La Cámara...) hay otras 27 contabilizadas.

En total en Avilés este año hay 210 terrazas hosteleras una cifra muy similar a las que había el año pasado (213). El crecimiento ha sido paulatino a lo largo de este siglo, pero en los últimos cinco años se ha dado un salto importante. En 2015 se contabilizaban 133, son 77 menos de las que hay ahora.

El Quirinal, El Carbayedo y Sabugo son las zonas de Avilés en las que mayor oferta hay, pero Versalles le sigue muy de cerca con 23 terrazas hosteleras tanto en el barrio histórico como en la nueva construcción de Puerta de La Villa. Villalegre, La Luz y El Pozón son los otros barrios en los que los hosteleros más optan por ofrecer a sus clientes un lugar en el exterior en el que disfrutar de las consumiciones. En estas tres zonas hay doce establecimientos que pagan las tasas por sus terrazas.

En el resto de barrios el número es mucho más reducido, en el caso de la zona del Polígono de La Magdalena, la propia Magdalena y La Grandiella hay cinco locales censados con terrazas y en Miranda, Heros, San Cristóbal, uno. En el resto de barrios y parroquias no se contabiliza ninguna.

Este último dato puede llamar la atención, ya que los vecinos de Llaranes saben que en su barrio sí hay terrazas, lo mismo que los de Valliniello o los de Buenavista y La Carriona. Las que existen en estas zonas y algunas que están también en las citadas anteriormente no se cuentan por parte del Ayuntamiento porque se encuentran en terrenos privados de uso público, por lo que no tienen la obligatoriedad de pagar la tasa municipal, ya que no están aprovechando suelo público para su negocio.

La terraza más cara de Avilés paga una cuota anual de 5.118 euros y la más barata abona 50,75 euros al año al Ayuntamiento. Como ejemplo, en la plaza de España las terrazas pagan una tasa de 2.800 euros al año de media por una superficie ocupada de unos 104 metros cuadrados con treinta mesas, lo que supone veinticinco céntimos por mesa y día.

Cinco años

En noviembre de 2013 entró en vigor una nueva ordenanza para regular las tasas que cobra el Ayuntamiento a los hosteleros por ocupar la vía pública con su negocio. Esta nueva normativa dividió la ciudad en tres zonas para el cobro de este impuesto y además cambió el sistema para concretar el importe del recibo, se pasó a utilizar los metros de suelo público ocupados por mesas, al entender que el sistema sería más ecuánime para los hosteleros, al pagarse más si la mesa es más grande.

Como es lógico, el aumento del número de establecimiento hosteleros con terrazas ha supuesto también un notable incremento en los ingresos que tiene el Ayuntamiento por estas instalaciones, que para este año rondará los 150.000 euros sumando la ocupación de la vía pública con mesas y sillas, y también el uso por dejar apilado el mobiliario en la calle en aquellos casos que no cuentan con local para almacenarlo, que son los menos, ya que la mayor parte dispone de sitio en su local.