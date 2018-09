Un año de cárcel para el tuitero que justificó el asesinato de García Lorca «por maricón» El avilesino, que deberá abonar además mil euros de multa, ha sido condenado solo por uno de los cinco mensajes denunciados C. DEL RÍO AVILÉS. Miércoles, 26 septiembre 2018, 01:27

Publicar «El asesinato de Federico García Lorca está justificado desde el minuto 1 por maricón. He dicho!!» en la red social Twitter le ha costado al 'tuitero' avilesino @DiegoCeltibero un año de cárcel y mil euros de multa. Una pena que podría haber sido mayor si el Juzgado de lo Penal Número 2 hubiera detectado en los otros cuatro mensajes denunciados por el Frente de Liberación Gay de Cataluña la discriminación y la incitación al odio que el juez ha identificado en este, un mensaje que recibió 44 'me gusta' y fue 'retuiteado' 121 veces, la mayoría de ellas para denunciar el mensaje homófobo.

De nada sirvió que el abogado Juan Antonio Blanco realizara incluso un análisis sintáctico de la frase en cuestión porque para el juez no hay duda de que el citado mensaje, publicado el 30 de octubre de 2014, «expresa odio y discriminación hacia un grupo social concreto», en este caso los gays puesto que es harto conocida la orientación sexual del poeta granadino. «Pero no se queda ahí, sino que al expresar literalmente que 'el asesinato de Federico García Lorca está justificado desde el minuto 1 por maricón' está implícitamente defendiendo que todos los homosexuales merecen ser asesinados (o fusilados, como lo fue el poeta) por el mero hecho de serlo», recoge la sentencia.

Otras frases que reflejan su ideología de extrema derecha no se han considerado delictivas

En su cuenta de Twitter también publicó en 2014 una imagen con los colores de la bandera de España con el texto «guarro que veo, guarro que apaleo» el 4 de noviembre, una imagen de Adolf Hitler con unos niños con el texto: «Veis eso niños? Es un guarro!», el 7 de octubre; la frase «mi pasado, mi presente, mi futuro, MI RAZA» con una fotografía de una pareja con un niño en brazos en donde puede leerse la palabra 'Aryanism' y el texto 'Ama a tu raza', el 13 de septiembre; y «Los españoles primero. Rojos no, gracias. ¡Viva España!», el 12 de septiembre. Sin embargo, en estos textos el juez no identifica el grupo, colectivo o asociación víctima del mensaje y «únicamente son ilustrativos de la ideología de extrema derecha que profesa el acusado -lo que no es per se constitutivo de delito de odio, pues recordemos que existen partidos políticos legales que concurren a las elecciones y que comparten esa ideología-, si bien no se aprecia en aquéllos una incitación directa a la violencia contra los ciudadanos en general o contra determinadas razas o creencias en particular», tal como exige el artículo que tipifica el delito de odio en el Código Penal.

La investigación

La Fiscalía Provincial de Barcelona inició esta investigación en octubre de 2015 en respuesta a un escrito procedente del departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalidad de Cataluña que, a su vez, había recibido un correo electrónico del presidente del Observatorio contra la Homofobia y portavoz del FAGC (Front d'Alliberament Gai de Catalunya). Respecto a la supuesta vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones que había alegado el abogado del 'tuitero' al haber obtenido datos sobre su conexión de internet sin orden judicial, el juez recuerda que la jurisprudencia es unánime al considerar que «la averiguación de una dirección IP no requiere, en absoluto, de autorización judicial alguna».