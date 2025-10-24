A prisión por vender hachís a escolares de secundaria en Avilés La Policía Nacional da por desarticulado un punto de venta de droga en el barrio de Versalles

La Policía Nacional ha detenido al que considera «el principal distribuidor de hachís del barrio de Versalles», en Avilés, un individuo que vivía en la zona y «centraba su actividad en el suministro a adolescentes y escolares de centros de secundaria cercanos».

El hombre fue arrestado el pasado lunes en una operación de la Policía Nacional de Avilés. Las investigaciones se iniciaron tras detectar los vecinos de la zona un incremento de desórdenes púlicos, agresiones y sensación de inseguridad generada «por la constante afluencia de toxicómanos».

Al detenido se le intervinieron un total de 4.350 gramos de hachís y 87 de marihuana, además de 3.410 euros en efectivo y diveros útiles par ala manipulación y distribución de la droga.

Fue puesto a disposición del juez, que decretó sin ingreso inmediato en prisión.