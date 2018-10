Carla Barrio, de Avilés al Campeonato de Europa de Danza Carla Barrio participará el año que viene en el Campeonato de Europa de Danza. / PATRICIA BREGÓN La bailarina competirá junto a sus compañeras de la Escuela de Danza Lia de Oviedo en la fase final del certamen SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Sábado, 13 octubre 2018, 01:58

El baile en puntas es uno de los pasos de ballet más universales y más interpretados. Carla Barrio es una enamorada del baile, sobre todo, de este estilo clásico en el que la postura y las figuras son fundamentales. Su afición la llevará el próximo año a Roma, donde participará en el Campeonato de Europa de Danza junto con sus compañeras de la Escuela de Danza Lia, de Oviedo.

La avilesina estudia filología inglesa y lo compagina con sus propios ensayos y también con las clases que da a pequeños bailarines. «Llevo desde pequeña bailando y el año pasado cambié de escuela. Cuando llegué a Lia me propusieron competir con ellos en este certamen y me sorprendió», explica Carla Barrio. La bailarina se muestra «contenta» con lo logrado este último año. En primer lugar participaron en una fase de selección en Bilbao que las clasificó para la final nacional en Madrid. «Estaba nerviosa, sobre todo cuando iban diciendo los clasificados para Roma. Cuando dijeron nuestro grupo fue una alegría tremenda».

Para este certamen prepararon diecisiete coreografías de todos los estilos desde el clásico hasta contemporáneo o moderno. De todas ellas consiguieron pasar a la fase final ocho de las coreografías, una de ellas de un solista. «Tenemos ahora un año para prepararlas bien y limpiarlas, que todo salga perfecto. Estamos ilusionados todos, pero sabemos que es difícil porque ya hemos visto que hay mucho nivel», comenta Carla Barrio.

En su caso es la primera vez que se enfrenta a este tipo de competiciones. «Nunca antes había competido, para mi ha sido la primera vez. Esto es un empuje para seguir haciendo las cosas bien. Estoy emocionadísima», recalca la avilesina, que se centra en el baile clásico y admite que aunque todos los estilos le gustan, «no puedo estar en muchas disciplinas porque no puedo compaginarlo todo con el trabajo».

En este punto explica que es muy importante «saber organizarse. En ocasiones he tenido que dejar de hacer cosas por mis ensayos o para viajar». Su familia no la pudo acompañar en las anteriores fases del certamen, aunque a Roma viajarán. La final se celebrará en julio y allí quieren estar para apoyarla. «Ensayo entre tres y cinco horas a la semana. Eso sí, tenemos nuestras horas de clase y luego ensayos específicos para la final. Hay que variar en el día a día, no podemos estar todo el año con una misma coreografía», recalcó Barrio, que este año da clases extraescolares en dos colegios.